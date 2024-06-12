快訊

沒有流汗不用天天洗澡？重症醫曝：1情況最好每天洗

MLB／大谷翔平怒了！豪宅報太詳細 日本2大電視台遭封殺

吳東進霸氣自匯1億保金遭拒…改帳戶交保 保鑣猛推記者場面混亂

歐盟擔憂此事 傳巴塞爾協定III關鍵部分擬延後一年實施

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
歐盟傳出準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，避免讓歐盟的銀行處於不利地位。圖為人們行經法國銀行法國興業銀行大樓前。路透
歐盟傳出準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，避免讓歐盟的銀行處於不利地位。圖為人們行經法國銀行法國興業銀行大樓前。路透

彭博資訊引述知情人士的說法報導，歐盟準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，原因是歐盟與美國針對這項標準依然爭執不休，而延後一年實施規定，目的是避免讓歐盟的銀行處於不利地位。

歐盟原定2025年1月1日開始實施巴塞爾協定的更廣泛一籃子措施。大約七年前，巴塞爾銀行監管委員會的監管機構就這些措施達成了一致，這是為防止2008年金融危機重演而進行規則制定的最後一部分，也就是巴塞爾資本協定III（Basel Ⅲ）。

不願具名的知情人士透露，歐盟現在計劃延後實施這批影響銀行交易業務的規則，因為這些活動本質上是全球性的。

歐盟執委會一位發言人表示：「由於在其他司法轄區實施這套標準有諸多不確定性，執委會觀察國際發展，並準備好在特定領域採取行動。」

對於這項早已落後時程表兩年的標竿性銀行資本配套規定而言，上述發展是最新的衝擊。先前落後兩年，是受到新冠疫情和銀行要求多一年做準備的因素影響。一些監管機構現在擔心美國政治上的反對、再加上歐盟核心議題轉向聚焦更多經濟成長，可能導致這些措施遭廣泛撤回。

歐盟近月來因巴塞爾資本協定III最終版本所面臨的壓力增加，包括法國總統馬克宏在內的領導人主張歐盟若率先實施這些規定，會不利自家的銀行。德意志銀行執行長齊芬（Christian Sewing）也呼籲歐盟執委會採取行動，理由是歐洲銀行業者面臨激烈的國際競爭。

根據現有的初步計畫，實施全面的巴塞爾資本協定規定，將導致歐盟地區銀行的資金準備必須增加9.9%，在美國的銀行則面臨更高增幅。

這項議題已成為歐美的政治癥結點，而美國當局仍在為該同意這一籃子廣泛措施（在美國稱為巴塞爾III終局規則，Basel III Endgame）的何種版本奮戰。美國最快在明年年中之前都不會實施新規定，至於英國則預定在2025年年中讓新規定上路。

知情人士說，歐盟還沒有正式決定要讓新規定中的關鍵部分延後一年實施，但可能會在未來幾周內敲定，並於今夏宣布。

情人 歐盟 美國

延伸閱讀

德極左右派議員杯葛澤倫斯基演說 挺烏前景堪憂

圖表看時事／極右派抬頭衝擊德法政局 馬克宏解散國會…圖解歐洲議會改選席次變化

美元在CPI公布抵創四周高點 歐盟政治不確定性打壓歐元

政策轉彎…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並進

相關新聞

蘋果大漲逾7% 帶動史指那指續創新高

史坦普500指數和那斯達克指數再度創下新的收盤紀錄，蘋果飆升至歷史新高，帶動指數上漲。

歐盟擔憂此事 傳巴塞爾協定III關鍵部分擬延後一年實施

彭博資訊引述知情人士的說法報導，歐盟準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，原因是歐盟與美國針對這項標準依然爭執...

三星拚AI研發 挖角蘋果熟悉Siri前主管掌北美研究中心

南韓三星電子傳出將兩個位於北美的研究中心合併在一起，聚焦人工智慧（AI）的技術研發，且聘請了先前在蘋果擔任過高階主管的人...

拜美國經濟強勁所賜 世銀調高今年全球經濟成長預測

世界銀行調高對今年全球經濟成長預測，反映美國經濟成長強勁，不過世銀也警告，氣候變化、戰爭和高債務將損害占全世界大多數人口...

OPEC+可能放棄百美元油價

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）已經放棄油價每桶100美元的野心。這究竟只是戰術撤退，還是戰略轉向，仍不得而知，但就目前而言影響卻是一樣，也就是油價將會下降一些，全球通膨壓力也將減輕一些...

蘋果股價回神！單日狂飆7％並創新高 拉大與Nvidia市值差距

蘋果公司股價周二（11日）收盤飆漲超過7%並創下新高，市值一口氣大增2,150億美元，此前蘋果在周一發表新的AI功能，押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。