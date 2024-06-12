歐盟擔憂此事 傳巴塞爾協定III關鍵部分擬延後一年實施

彭博資訊引述知情人士的說法報導，歐盟準備將全球銀行資本規定中的關鍵部分延後一年實施，原因是歐盟與美國針對這項標準依然爭執不休，而延後一年實施規定，目的是避免讓歐盟的銀行處於不利地位。

歐盟原定2025年1月1日開始實施巴塞爾協定的更廣泛一籃子措施。大約七年前，巴塞爾銀行監管委員會的監管機構就這些措施達成了一致，這是為防止2008年金融危機重演而進行規則制定的最後一部分，也就是巴塞爾資本協定III（Basel Ⅲ）。

不願具名的知情人士透露，歐盟現在計劃延後實施這批影響銀行交易業務的規則，因為這些活動本質上是全球性的。

歐盟執委會一位發言人表示：「由於在其他司法轄區實施這套標準有諸多不確定性，執委會觀察國際發展，並準備好在特定領域採取行動。」

對於這項早已落後時程表兩年的標竿性銀行資本配套規定而言，上述發展是最新的衝擊。先前落後兩年，是受到新冠疫情和銀行要求多一年做準備的因素影響。一些監管機構現在擔心美國政治上的反對、再加上歐盟核心議題轉向聚焦更多經濟成長，可能導致這些措施遭廣泛撤回。

歐盟近月來因巴塞爾資本協定III最終版本所面臨的壓力增加，包括法國總統馬克宏在內的領導人主張歐盟若率先實施這些規定，會不利自家的銀行。德意志銀行執行長齊芬（Christian Sewing）也呼籲歐盟執委會採取行動，理由是歐洲銀行業者面臨激烈的國際競爭。

根據現有的初步計畫，實施全面的巴塞爾資本協定規定，將導致歐盟地區銀行的資金準備必須增加9.9%，在美國的銀行則面臨更高增幅。

這項議題已成為歐美的政治癥結點，而美國當局仍在為該同意這一籃子廣泛措施（在美國稱為巴塞爾III終局規則，Basel III Endgame）的何種版本奮戰。美國最快在明年年中之前都不會實施新規定，至於英國則預定在2025年年中讓新規定上路。

知情人士說，歐盟還沒有正式決定要讓新規定中的關鍵部分延後一年實施，但可能會在未來幾周內敲定，並於今夏宣布。