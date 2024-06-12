AI雲端市場後勁十足 甲骨文估全年營收兩位數成長

甲骨文（Oracle）周二（11日）預測，2025會計年度的營收將以二位數幅度成長，高於分析師預期，這顯示市場對甲骨文以AI驅動的雲端服務需求強勁，帶動股價在盤後大漲逾9%。

甲骨文也宣布與ChatGPT開發商OpenAI，以及Google的Google Cloud合作，對客戶擴展自己的雲端基礎設施。

甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）說：「隨著甲骨文雲端基礎設施（OCI）的量能開始趕上需求，我預期每個季度的成長速度都將超過前一季。」

她強調，「單單在第4季（上季），甲骨文就簽署了30多項AI銷售合約，總金額超過125億美元，其中包括與OpenAI所簽的，在甲骨文雲端中訓練ChatGPT的合約」。凱芝表示，展望本會計年度，雲端事業部門的成長將會超過50%。

甲骨文上季（公司會計年度第4季）雲端部門的營收成長42%至20億美元，優於彭博訪調分析師預期平均值19.7億美元。

路透分析，甲骨文要努力趕上微軟等雲端運算巨人，需要進行至關重要的AI投資。例如微軟的雲端服務Azure，就是因為與OpenAI合作，業務正在快速增長。

甲骨文另已斥資數十億美元購買AI晶片巨人輝達（Nvidia）的硬體設備。

甲骨文上季總體營收成長3%至142.9億美元，不如LSEG預估的145.5億美元。D.A. Davidson研究分析師魯瑞亞說：「在雲端市場，甲骨文做為第四大供應商表現不錯，但這項業務必須有更大的成長，才能幫助整體營收成長達到兩位數。」

總結公司上個會計年度，全年總營收成長6%。分析師預期本會計年度（2025年）營收可望成長9%。甲骨文預測本季營收將成長5%至7%，而分析師的預期是7.6%。

甲骨文上季經調整後每股盈餘為1.63美元，低於市場預期的1.65美元。