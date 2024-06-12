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拜美國經濟強勁所賜 世銀調高今年全球經濟成長預測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
世銀將今年的全球成長預測從1月預測的2.4%調高為2.6%。美聯社
世銀將今年的全球成長預測從1月預測的2.4%調高為2.6%。美聯社

世界銀行調高對今年全球經濟成長預測，反映美國經濟成長強勁，不過世銀也警告，氣候變化、戰爭和高債務將損害占全世界大多數人口的貧窮國家。

世銀周二發布《全球經濟展望》報告指出，世銀將今年的全球成長預測從1月預測的2.4%調高為2.6%，對2025年的預測則維持在2.7%不變。世銀預測，2025年和2026年全球經濟成長率將均為2.7%，遠低於新冠疫情之前十年3.1%的平均水準。

調高今年的成長預測，主要是因為世銀將美國經濟成長預測從1.6%上修至2.5%。不過，撒哈拉以南非洲、中東和北非地區的國家成長預測被下修。

世銀首席經濟學家Indermit Gill指出，「好消息是，全球經濟趨於穩定，而且走穩速度超過我們1月的預期，這大致是因為美國經濟出人意料強勁，」，不過，目前成長腳步低於新冠肺炎疫情之前，「對於最小和最貧窮的經濟體來說，無論是在穩定還是成長方面，情況都不容樂觀。」

世銀將中國大陸2024年的經濟成長預測從1月的4.5%上修至4.8%，主要由於出口成長抵銷國內需求的疲軟。但世銀預測中國2025年的經濟成長率將放緩至4.1%，因投資和消費者信心疲軟以及房地產行業持續低迷。

世銀對印度2024年的經濟成長預測從1月的6.4%上修至6.6%，反映國內需求強勁。

由於消費增長疲軟、出口放緩以及旅遊需求趨穩，世銀將對日本2024年的經濟成長預測從0.9%調降至0.7%。世銀將歐元區2024年的經濟成長預測維持在0.7%不變，當地繼續面臨能源成本偏高和工業產出疲軟的困境。

世界銀行預測今年全球通膨率將降至3.5%，2025年降至2.9%，但下降速度比1月預計的要慢。這表示很多國家的央行可能會對降息保持謹慎，以疫情前的標準，利率可能會保持在較高水準，2025年至2026年平均利率水準約為4%。

Gill指出，開發中經濟體面臨諸多挑戰，像是吸引私人投資、減少公共債務、改善教育、衛生和基礎設施、以及因應衝突和氣候衝擊等方面。他說，有資格獲得世銀國際開發協會無息貸款的75個國家需要國際社會的支持。

世銀也強調全球貿易疲軟給各國帶來的風險。雖然今年貿易成長將從去年的停滯狀態中略有回升，但世銀預測，到2024年的5年將是1990年代以來貿易成長最糟糕的五年。

世銀表示，與最近幾十年相比，貿易前景仍然黯淡，部分原因是貿易限制措施激增和貿易政策不確定性加劇。

世銀 疫情

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