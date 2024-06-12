鎖定GAA製程！傳美國考慮進一步限制北京取得AI晶片技術

彭博資訊引述知情人士報導，美國拜登政府正在考慮進一步限制中國大陸獲得AI晶片技術能力，目標是剛剛開始進入市場的新硬體。

不願具名的消息來源指出，美國官員正在討論的措施，將限制中國大陸使用環繞式閘極（GAA）先進晶片架構的能力。GAA可讓半導體具備更強大的功能，各家晶片製造商目前正在導入這項技術。目前尚不清楚美國政府何時會做出最後決定，目前相關官員仍在規劃新規定所要涵蓋的範圍。

知情人士說，美國的目標是要提高中國大陸組裝建立和運行人工智慧（AI）模型所需複雜運算系統的難度，並在這種仍處於萌芽階段的新技術商業化之前就將其阻斷。

包括輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）和超微（AMD）在內多家企業，及他們的製造夥伴台積電、三星電子都在力求明年開始量產採用GAA技術的半導體。

美國目前已針對出售先進半導體和晶片製造設備給中國大陸施加了許多限制。商務部長雷蒙多也一再表示，拜登政府出於對中國軍方可能從中獲取優勢的擔憂，將在必要時加強限制，防止最先進的AI技術落入北京之手。隨著11月總統大選的逼近，拜登政府抓緊時間，要祭出更多新規並權衡哪些技術需優先處理。

彭博向負責出口管制的商務部工業與安全局（BIS）發言人查證，他不予置評。國家安全委員會的代表也暫未回覆置評請求。

一些知情人士透露，工業與安全局最近已向技術顧問委員會送出草擬的GAA管制規則草案。技術顧問委員會由相關產業的專家組成並就具體技術參數提供建議，向該委員會遞出文件，通常就是要進行監管前的最後一個步驟。

據了解，由於遭到業界人士批評管制規則的第一版過於廣泛，規則目前尚未最終敲定。目前因而還不能清楚新禁令是否會限制中國開發自己GAA晶片的能力，或者更進一步著眼阻止海外企業、尤其是美國公司向中國大陸的電子設備製造商出口產品。

還有部分知情人士表示，有關限制高頻寬記憶體（HBM）出口的討論，現也處於早期階段。SK海力士和美光科技等公司生產的這些半導體，有助於改善AI加速器的表現，用以訓練AI軟體。知情人士表示，會不會推出HBM相關限制，目前不知，限制GAA的相關討論則是仍在進一步進行中。