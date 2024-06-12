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油價小漲、延續本周反彈趨勢 金價窄幅波動等待Fed決策

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（11日）小幅收高，美國能源資訊局（EIA）上調對今年全球石油需求成長的預測，而且石油輸出國組織（OPEC）維持其對2024年相對強勁成長的預測；黃金價格的現貨與期貨分別出現小漲、小跌走勢，投資人等待本周的美國通膨數人及聯準會決策。

油價小漲作收

布蘭特原油8月期貨收盤上漲0.29美元，漲幅0.4%，結算價報每桶81.92美元，延續大幅回升的趨勢。自一周前布蘭特原油期貨觸及77.52美元的2月以來最低水準以來，市場對供應過剩的擔憂有所減弱。

西德州原油7月期貨上漲0.16美元，漲幅0.2%，結算價報77.90美元。

EIA表示，預期今年全球石油需求將增加每日110萬桶，此前的預測是增加每日90萬桶。

OPEC維持其對2024年全球石油需求將相對強勁成長的預測，理由是對下半年旅行和旅遊業的預期。本月，OPEC與盟國同意將大部分石油減產行動延長至2025年，但表示將在10月起的一年時間內逐步取消減產。

獨立能源分析師Tim Evans表示：「我們現在至少在考慮這樣一種觀點，即下半年需求可能會回升，市場實際上可能需要OPEC+供應有所增加。」

現貨金價小漲、期貨金價小跌

現貨黃金價格周二收盤上漲0.27%，至每英兩2,317.01美元；美國黃金期貨下跌0.2%，至2,323.30美元。

金價周二在每英兩2,310美元附近波動，交易人士等待周三的美國通膨數據和聯準會利率決策。Marex分析師Edward Meir說：「人們對明天的聯準會會議感到緊張，因為如果通膨數據沒有任何改善，聯準會將不會發出很快降息的訊號，這代表美元和美國利率都將推高，這對黃金是不利的。」

德國商業銀行的大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在一份報告中表示，美國利率在可預見的將來都可能保持高位，對黃金帶來壓力，預計到明年底金價在每英兩2,200美元。

其他金屬方面，現貨白銀跌2.1%，報每英兩29.15美元；白金跌1.2%，報955.75美元；鈀金跌1.7%，報888.33美元。

美國 金價 黃金

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