美元在CPI公布抵創四周高點 歐盟政治不確定性打壓歐元

美元周二創下四周高峰，即將公布備受矚目的通膨報告可能會影響聯準會（Fed）首次降息的時機；歐元則受到歐盟政治不確定性的打壓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）尾盤上漲0.1%至105.230，最高漲至105.46，是5月14日以來的最高價位。歐元跌0.2%，報1.0742美元，一度觸及1.07195美元，為5月2日以來最低價位 。

美國10年期公債殖利率下跌7個基點至4.40%。

歐元貶值，市場擔心疑歐派在歐洲大選中獲勝，以及法國舉行提前大選可能會使歐盟深化一體化的努力複雜化。

此外，市場已降低對美國9月首次降息可能性的預期，目前預計降息可能性約為50%。

美國勞工部將於周三公布5月消費者物價指數(CPI)，幾小時後聯準會（Fed）將公布決策內容，預料維持利率不變，稱為「點狀圖」的經濟預測也將更新。

如果通膨符合預期，Dixon預計點狀圖將顯示決策者的預期中值為今年降息兩次，每次25個基點，低於截至3月份降息三次的預測中值。

彭博經濟研究首席美國經濟學家Anna Wong表示， 6月FOMC會議將是今年最關鍵一場，新的點狀圖可能會顯示今年兩次降息25個基點，少於3月的三次。

與此同時，日本央行將於周五結束為期兩天的會議，經濟學家預計此次會議將導致央行開始縮減每月的債券購買規模。

美元兌日圓變動不大，報157.03日圓。