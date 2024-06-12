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蘋果股價回神！單日狂飆7％並創新高 拉大與Nvidia市值差距

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克出席6月10日舉行的WWDC開發者大會。路透
蘋果執行長庫克出席6月10日舉行的WWDC開發者大會。路透

蘋果公司股價周二（11日）收盤飆漲超過7%並創下新高，市值一口氣大增2,150億美元，此前蘋果在周一發表新的AI功能，押注硬體結合這項個人化的技術，將有助贏得消費者

新的AI平台名為Apple Intelligence是該公司周一舉行全球開發者大會（WWDC）時的焦點。這項技術將協助使用者在有需要時摘要文字內容、創造原創的影像和檢索最相關資料，此外，數位語音助理Siri也改版，導入了ChatGPT的功能。

蘋果股價周二狂飆7.26%至每股207.15美元，創下2022年以來最大單日漲幅，也是過去三年來第三次單日漲幅超過7%，同時也是今年來股價首度創新高，且為數年來首度漲幅領漲標普500指數。

根據Dow Jones Market Data，蘋果市值周二大增2,150億美元，是該公司史上最大單日市值增幅，也是美國企業史上第三大市值增幅。

憑藉著周二大漲，蘋果公司拉大與輝達（Nvidia）的市值差距，同時也拉近與「市值王」微軟的距離。據彭博資訊的資料，盤踞第一名的微軟目前市值為3.22兆美元、第二名蘋果為3.18兆美元，第三名輝達為2.97兆美元。

投資人起初對WWDC的發表結果冷淡以對，當日股價收跌近2%，也拖累一些重要蘋果供應商的股價。不過，一些分析師認為，最新的AI功能可望為iPhone的升級周期提供支持。

蘋果正冒險追趕競爭同業在AI市場的發展。此前，蘋果落後於Alphabet的Google與微軟，如今則指望靠著簡化的使用者介面和忠誠的客戶基群來收復失土。蘋果正式宣布與OpenAI合作，將讓消費者在不用額外付費的情況下透過Siri使用 ChatGPT。

Siri 使用者 消費者

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