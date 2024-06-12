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台積電ADR自歷史新高價回落1.5% 溢價仍高達21.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二自歷史新高價位回落1.5%，收在165.71美元，較台北交易溢價仍多達21.6%。費城半導體指數微漲不到0.1%。

在蘋果（Apple）飆漲7%的鼓舞下，標普500指數和那斯達克綜合指數周二連二日創下收盤新高。標普500指數上漲14.53點，漲幅0.3%，至5,375.32點；那斯達克綜合指數上漲151.02點，漲幅0.9%，至17,343.55點。道瓊工業指數下跌120.62點，或0.31%，至38,747.42點。

輝達（Nvidia）跌0.7%，超微跌0.9%。

台灣加權股價指數昨天下跌0.3%至21,792.12點。台積電（2330）漲0.5%收在883元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 170.89 -0.18 160.00 12.43

中華電 CHT 127.59 +0.38 126.50 0.86

台積電 TSM 1,073.27 -1.46 883.00 21.55

聯電 UMC 55.70 -0.23 55.10 1.09

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

匯率換算 台積電 指數 標普

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