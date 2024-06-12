標普和那斯達克再創收盤新高 蘋果勁揚帶動科技股上漲

在蘋果（Apple）飆漲7%的鼓舞下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二連二日創下收盤新高。同時，規模390億美元的美國10年期公債順利發售，激起投資人看好周三通膨數據將推動聯準會（Fed）今年降息的期望。

標普500指數上漲14.53點，漲幅0.3%，至5,375.32點；那斯達克綜合指數上漲151.02點，漲幅0.9%，至17,343.55點。道瓊工業指數下跌120.62點，或0.31%，至38,747.42點。

蘋果飆漲7.3%至207.15美元，今年首度創下歷史新高，市值也一口氣增加2,151億美元。 蘋果盤後繼續上漲。

在周一揭幕的開發者大會（WWDC）上，蘋果發表新的人工智慧（AI）功能，旨在提高產品的吸引力，其中包括改版後的Siri虛擬助手，可以回答更廣泛的詢問，並能完成比以前更複雜的任務。

美國10年期公債新債投標倍數為2.67，創下2022年2月貨幣緊縮周期開始前最大需求。10年期公債殖利率收在4.403%，低於周一的4.468%。

Boock Report的Peter Boockvar說， 「美國公債市場在經歷了幾個月許多充其量是平庸的標售後終於露出了笑容，」 「不知是否市場嗅到了明天CPI走軟的氣息？還是在擔心經濟成長？」

22V Research一項調查發現，多數受訪投資人押注消費者價格指數及聯準會（Fed）決策開啟「風險偏好」

華爾街日報調查經濟學家估計，剔除波動較大的食品和能源的5月核心CPI將從4月的3.6%下降至3.5%。

標普500指數周二盤中多數時間走軟，下半場轉漲。資訊科技股股大漲1.7%，而金融股表現最差，下跌1.2%。其中摩根大通(JPMorgan Chase)下跌 2.6%，美國銀行(Bank of America)下跌 2%。

波音公司(Boeing)股價下跌 2.4%，該公司表示，5 月交付 24 架噴氣飛機，並接獲四架飛機訂單，令投資人失望。

通用汽車上漲1.4%，該公司宣布將實施60億美元的庫藏股計畫，並下修電動車年度產量預測。

甲骨文公司（Oracle）盤後發布單季業績後上漲8%，正常交易時段下跌0.5%。