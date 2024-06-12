聯準會召開利率會議 今年預計降息幅度可能下修

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國聯準會（Fed）今天起召開為期2天的利率決策會議，外界廣泛預期聯準會將維持利率按兵不動，並下修2024年的預計降息幅度。

法新社報導，聯準會發表聲明說，聯邦公開市場委員會（FOMC）於當地時間上午10時30分（格林威治標準時間下午2時30分）召開利率會議，預計當地時間12日下午公布利率決議。

聯準會已將基準利率調升至介於5.25%和5.5%的23年歷史高檔，並暗示在更多證據顯示通膨持續降至2%長期目標前，不會開始實施寬鬆貨幣政策。

美國近來公布的經濟數據描繪出一幅憂喜參半的景象，包括抗通膨進度停滯、就業市場仍具韌性，以及經濟成長放慢但仍朝正向發展，使FOMC決定何時開始降息成為一大難題。

聯準會幾乎可以確定維持利率按兵不動，多數分析家預估，將會有更多聯準會官員下修今年預計降息次數的預期，使降息1碼（0.25個百分點）的中位數從3次降至2次、或者更少。

美國 聯準會 通膨

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