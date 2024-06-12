加拿大央行開降息第一槍 預示歐洲央行降息後走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美元兌加幣日線圖(圖片來源：FXTM富拓MT4平台)
美元兌加幣日線圖(圖片來源：FXTM富拓MT4平台)

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示， 加拿大央行搶先在歐洲央行之前降息25個基點至4.75%，成為G7國家中第一個轉向寬鬆政策的央行，更重要的是，央行整體的語調更傾向鴿派寬鬆。

加拿大央行總裁麥克萊姆（Tiff Macklem）表示隨著更多、更持續的證據表明通膨放緩，貨幣政策不需要那麼緊縮，也就表明進一步降息的機率大。

楊傲正表示， 一個符合預期的降息，加上一個鴿派言論，美元兌加幣在降息確立後明顯上漲，從1.3670水準一下子漲至1.3740水準，雖然目前又再一次回到1.3670水準，但主要是技術上美元兌加幣正在橫行盤整的三角形形態中。

技術上，美元兌加幣近日都維持三角形橫行盤整，並有待突破，下方支持在1.3588至1.36水準，上方阻力在1.3740水準。向上突破將挑戰1.3760、1.3780、1.38水準，向下跌破將下行1.35水準。

歐洲央行發布利率決議，市場也預期歐洲央行將開打降息第一槍，同時市場也預期歐洲央行今年內將至少降息兩次，更有聲音說歐洲央行或需要6至7月連續降息兩次，大部分預期再降息會在9月發生。

楊傲正表示， 假如歐洲央行確立降息，同時發表降息會持續的看法，相信符合市場預期，歐元兌美元或可參考美元兌加幣的走勢，有回跌可能。技術上，上方阻力在1.0895至1.0916區間，實際上，目前歐元兌美元的價格已超越自12月28日以來的下行趨勢線，假如日內明顯突破關鍵阻力區間，相信會有進一步上行可能。

然而，假如近期的漲勢是假突破，在利率決議後明顯下行，下方關鍵支持在1.0810、1.0790水準，並將可能跌破目前短期的上漲趨勢線。

歐元區5月的CPI通膨率回升至2.6%，超出市場預期，在三個月回跌和上一個月的持平後，5月通膨率不跌反漲，讓人想起了年初美國的CPI通膨率也是在明顯回跌之後連續3個月反彈。

不過，美國通膨反彈的因素與歐洲不一樣。美國通膨反彈與油價和大宗商品價格創新高有關，同時美國破紀錄的寬鬆財政刺激也是重要原因之一，對比之下，歐元區通膨年初對油價反彈的敏感度並不強，相反，5月起天然氣價格持續創年內新高對歐元區通膨而言是非常敏感。

楊傲正表示， 一直以來，歐元區，包括經濟火車頭德法兩國的能源需求非常依賴天然氣，而天然氣價格近期的上漲如持續在目前區間內，甚至有進一步上漲可能，預料將會持續困擾歐洲央行的降息策略。

在歐元區通膨明顯回跌至2至3%區間下，加上歐元區經濟成長陷入停滯，歐洲央行年內降息甚至加快降息步伐可說是合情合理。然而，天然氣價格導致通膨反彈持續的話，歐洲央行降息的步伐或會有所阻礙甚至不斷延後，就有如聯準會第一次降息一直無法邁出第一步。

楊傲正表示， 假如歐洲央行因通膨回升反彈而導致下一次降息需要不斷延後，相信歐元兌美元中長期有反彈的可能，值得市場關注。

央行 降息

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