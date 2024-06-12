美國非農就業超預期 油價連續反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

上周五(7日)美國非農就業數據增長27.2萬人，遠超市場預期的18.2萬人，帶動市場對原油需求樂觀預期。目前Fedwatch工具顯示降息時間可能延至今年底，而近期市場已逐漸反映降息時程延後造成的評價調整。

街口投信表示，上週美國非農就業增加人數與失業率同時上升的好壞參半情況下使美元轉強，原油反而逆勢連續反彈，截至6/10收盤價來看，布蘭特原油目前的本周漲幅來到4.17%。在美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據，在 OPEC+ 6月2日宣布計劃從2024年第4季度開始增加產量後，截至 6 月 4 日當週，對沖基金和法人機構賣出相當於1.94億桶的原油相關期貨和選擇權合約，石油總持倉量削減至2.08億桶（自 2013 年以來所有周的第一個百分位），顯示上週籌碼部位可能有短期過度悲觀情況。

供應方面，OPEC集團中最有影響力的部長阿卜杜勒阿齊茲親王6月初表示，如果需求下降，OPEC+可能會暫停減產或實施更大規模減產。美國總統拜登上周五表示繼2022年釋出戰略儲油(SPR)庫存後，已逐步增加原油採購以補充儲備。能源部周五公告兩份招標書，要求購買總計 600 萬桶原油，預計從 9 月到 12 月交付到路易斯安那州，美國政府若持續回補，則有利於形成市場對於油價支撐的共識。

期貨交易 美國

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