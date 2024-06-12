美晶片法受惠對象再加一 火箭實驗室獲逾7.7億補助

美國商務部今天表示，為大幅增加運用於衛星與太空船的化合物半導體生產，擬給予美國私人火箭公司「火箭實驗室」（Rocket Lab）2390萬美元（約新台幣7億7400萬元）。

路透社報導，美國商務部表示，給予火箭實驗室子公司SolAero Technologies Corp的款項，將有助於創造更強大且更有韌性、供給太空船與衛星電力的太空級太陽能電池供應鏈。

美國商務部還說，這筆錢將使得「未來3年內，火箭實驗室化合物半導體的產量提高50%」。

這2390萬美元來自於拜登政府公布、規模高達527億美元的晶片製造與研究補助方案。包括英特爾（Intel）、南韓的三星電子與台灣的台積電，都是這項補助方案的受惠對象。

另一方面，新墨西哥州也承諾提供火箭實驗室價值2550萬美元的財政援助與獎勵，以協助這家公司在阿爾伯克基（Albuquerque）擴廠。

商務部表示，火箭實驗室由來自紐西蘭的工程師貝克（Peter Beck）創辦，美國有兩家專門生產高效、抗輻射化合物半導體（也就是太空級太陽能電池）的企業，火箭實驗室就是其中之一。

火箭實驗室生產的太陽能電池支援美國多項太空計畫，包括飛彈預警系統、韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）、美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲」（Artemis）月球探測任務、「創新號火星直升機」（Ingenuity MarsHelicopter）與「火星洞察號登陸艇」（Mars InsightLander）。