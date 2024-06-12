債券天王：歐債比美債吸睛

昔有「債券天王」封號的投資人葛洛斯（ Bill Gross）正在歐洲尋找投資機會，此時正值歐洲議會的選舉結果餘波盪漾，擾亂市場，法國公債殖利率升至今年以來最高。

PIMCO（品浩）共同創辦人葛洛斯10日在彭博電視上表示：「依我之見，歐洲債券比美國公債更具吸引力的時刻正在到來。」「就吸引力而言，德國和法國10年期公債相對於美國同天期公債的利差，在過去一、兩個月裡大幅收斂，今天也是如此。」

法國和德國在周日的歐洲議會選舉中意外遭到極右派勢力挫敗，隨後法國總統馬克宏拋出提前舉行國會選舉的震撼彈，10年期法國公債殖利率一度應聲推高超過13個基點，至3.23%，為去年11月以來最高；德國和義大利債券也遭拋售。法國公債殖利率11日繼續勁揚，一度上升近10個基點，兩日升幅創下疫情以來最大，因市場傳出馬克宏準備宣布辭職。不過他在費加洛雜誌的專訪中表示，不論選舉結果如何，都不會影響他的總統職位。

根據葛洛斯的說法，最近墨西哥、印度和南非的選舉結果令人意外，顛覆市場並破壞了曾經可靠的總體交易，也為美國11月總統大選可能如何影響資產提供了指引。