洗錢案效應 星國整頓家族辦公室

新加坡爆發22億美元的洗錢案後，當局自今年3月以來，加速緊縮各種投資制度，並加強監管金融機構，要求家族辦公室與避險基金等須揭露更多資訊，並加快註銷停業公司。

彭博資訊報導，享有免稅待遇的家族辦公室，在交給星國金融管理局（MAS）的年度文件中，須確認受益人、董事、代表、股東，從未洗錢或替恐怖份子融資，且未曾因此遭定罪或起訴。

家族辦公室並須證實，所管理的資產皆遵守國內的資本管控法規，而且基金管理公司未面臨其他國家的監管。

家族辦公室須在新加坡私人銀行開設帳戶，並提供最終受益人與相關員工的國籍和出生地。辦公室須在6月底前繳交此一表格。

新加坡憑藉著其政治穩定、穩健的金融和科技基礎設施，吸引亞洲富豪到此設立私人財管中心或家族理財辦公室，截至2023年底已有1,400多家家族辦公室，但星國的洗錢醜聞，至少有一名被告與免稅的家族辦公室有關連。

金管局發言人去年底表示，會擴大盡職調查的範圍，如果發現公司從事不良行為，會迅速採取行動。

避險基金方面，管理資產不超過2.5億美元的業者，8月前許可類別將從註冊基金管理公司（RFMC），改為管理更嚴格的持牌基金管理公司（LFMC）。