快訊

中職／旅外大咖+1 陳聖平告別響尾蛇預計投入選秀

幸運兒是你嗎？大樂透1億元頭獎開出 財神爺降臨「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智庫專家：美國自己才是美元最大的威脅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
專家指出，美國內部失衡才是美元最大的威脅。路透
專家指出，美國內部失衡才是美元最大的威脅。路透

許多國家正試圖減少對美元的依賴，帶動一股「去美元化」的潮流。但專家認為，那些擔憂這股趨勢的反而要回頭看看，美國自己才是最大的罪魁禍首。若美國管好自己，根本不必擔心美元的霸權地位。

美元是全球貿易的梁柱，也是最大國際準備貨幣。近年許多國家為減少對美元的依賴，開始去美元化。支持者主張，這將使美國以外的經濟體不受該國制裁風險的控制，也可增進其他貨幣的地位和獨立性。

然而，華府智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員卡敏和官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）主席索貝爾認為，其他有可能和美元競爭的貨幣，都不具備同等的優勢，因為「美國經濟占全球國內生產毛額（GDP）約25%，更具創新性，成長速度也比其他先進經濟體快，且具有全球深度最大、流動性最高且最開放的金融市場；健全的法治環境也保障海內外投資人」。

卡敏和索貝爾在英國金融時報（FT）的專文中表示，真正威脅美元國際地位的是，美國日益嚴重的政治和財政失衡。他們說，美元之所以強勢，最主要原因是美國在全球經濟的主導地位，若這種情況開始分崩離析，去美元化的警鐘就會響起。

許多因素也可能放大此一危機。從國內局勢來看，這包含政治失衡、支出和負債失控，以及聯準會（Fed）的獨立性受限。加重去美元化趨勢的還有貿易保護主義升高，以及可能由美國發起的單方面經濟制裁。此外，美國政府為降低出口產品價格而將美元貶值，也是不祥的預兆。

兩位專家表示，若上述情況發生，「美元的全球地位將不保，進而引爆市場的失序和波動。這將對全球經濟繁榮造成巨大傷害，美國也難以倖免」。

美國 貨幣

延伸閱讀

微軟創辦人蓋茲在懷俄明州建新核電廠 將徹底改變發電方式

影／孫曉雅卸任前成大演講 強調美台關係、鼓勵女性別怕作第一

年齡是問題？這間美國餐廳禁30歲以下女客與35歲以下男客

4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

相關新聞

智庫專家：美國自己才是美元最大的威脅

許多國家正試圖減少對美元的依賴，帶動一股「去美元化」的潮流。但專家認為，那些擔憂這股趨勢的反而要回頭看看，美國自己才是最...

道瓊早盤大跌400點 蘋果逆勢大漲創新高

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的利率會議11日登場，由於上周五（7日）公布的非農就業意外強健，市場估計Fed今年可能只會降息一次，對利率敏感的大型科技股拉回，美股四大指數11日早盤盡墨。但蘋果股價逆勢大漲，並創歷史新高紀錄。

微軟創辦人蓋茲在懷俄明州建新核電廠 將徹底改變發電方式

微軟創辦人蓋茲及其能源公司TerraPower正在美國懷俄明州開始建造新一代核電廠，蓋茲相信這將「徹底改變」發電方式。

FT調查：過半經濟學者預測Fed今年只會降息1碼

據英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院對39位學院派經濟學者所做的訪調，過半受訪者預測今年聯準會（Fed）只會降息...

分析：蘋果進軍生成式AI 有助重振iPhone銷量

今天登場的蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）宣布進軍生成式人工智慧（generative AI）領域，並將Ch...

不懼通膨只愛美 奢侈美容產值創新高

面對通貨膨脹、經濟不景氣等狀況，高端的美容產品銷售仍大量增長！專家指出，儘管生活成本高漲，但消費者仍願意購買奢侈美容產品，意味著經過思考後，民眾仍願意購買昂貴的美容產品，成為生活需求產品之一，尤其在印度、中東與非洲等新興市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。