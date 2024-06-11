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道瓊早盤大跌400點 蘋果逆勢大漲創新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
對利率敏感的大型科技股拉回，美股四大指數11日早盤盡墨。路透
對利率敏感的大型科技股拉回，美股四大指數11日早盤盡墨。路透

美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的利率會議11日登場，由於上周五（7日）公布的非農就業意外強健，市場估計Fed今年可能只會降息一次，對利率敏感的大型科技股拉回，美股四大指數11日早盤盡墨。但蘋果股價逆勢大漲，並創歷史新高紀錄。

道瓊工業指數早盤一度大跌421.8點、或1.1%，標普500指數跌0.6%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.9%，台積電ADR跌2%。

蘋果早盤逆勢大漲3.5%，至199.87美元，是歷來新高。該公司昨（10）日新發表人工智慧（AI）功能，並宣布與ChatGPT開發商OpenAI結盟。但特斯拉執行長馬斯克揚言，倘若蘋果作業系統與OpenAI的軟體整合，會有安全風險，他將禁止旗下公司員工使用蘋果裝置。蘋果10日收盤下挫1.9%。

進入拆股後第二天的輝達（Nvidia）也逆勢上漲0.3%，前一天開低走高，收漲0.75%，報121.79美元。

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，Fed有接近53%機率，將在9月首次動手降息。另外，利率期貨也暗示，今年可能只會降息一次，低於非農數據發布前的兩次。

大型成長股對利率較為敏感，微軟和臉書母公司Meta早盤也至少走低0.1%。

Meta是七大科技巨擘中，唯一未曾拆股的業者。由於該公司股價已從2022年低點大漲逾450%，價格突破500美元，外界猜測Meta可能會是下一個宣布拆股的企業。

Fed 指數 馬斯克

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