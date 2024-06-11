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微軟創辦人蓋茲在懷俄明州建新核電廠 將徹底改變發電方式

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
微軟創辦人蓋茲旗下能源公司TerraPower在懷俄明州的新一代核電廠，於10日舉行動土典禮。照片來源／TerraPower
微軟創辦人蓋茲旗下能源公司TerraPower在懷俄明州的新一代核電廠，於10日舉行動土典禮。照片來源／TerraPower

微軟創辦人蓋茲及其能源公司TerraPower正在美國懷俄明州開始建造新一代核電廠，蓋茲相信這將「徹底改變」發電方式。

蓋茲10日在名為凱默勒（Kemmerer）的小社區為該計畫主持動土典禮。TerraPower已在3月向美國核能管理委員會（NRC）申請先進核反應爐的建照，這座反應爐以液態鈉取代水冷卻。若獲核准，完工後將進行商轉。

TerraPower表示，新核電廠的場址毗鄰太平洋公司（PacifiCorp）的諾頓發電廠（Naughton Power Plant），後者將於2026年停止燃煤發電，並在十年後停止燒天然氣發電。核反應爐運作時不會排放導致地球暖化的溫室氣體。太平洋公司計劃從該反應爐取得無碳電力。

這場動土典禮的目的在於準備好場地，以便TerraPower獲得建照後後能盡快蓋好反應爐。蓋茲在動土典禮上對觀禮民眾說，「你們正站在不久將成為美國能源未來的基石上」。他說：「這是朝著安全、充足、零碳能源邁出一大步。」「這項計畫的成功對這個國家的未來至為重要。」

TerraPower說，這座核電廠內有一個345百萬瓦（MW）的鈉冷卻快速反應爐，而且配備一套熔鹽儲能系統，可滿足40萬戶家庭的供電。這款反應爐的冷卻劑液態鈉的沸點達到攝氏882度，明顯高於傳統反應爐使用的水。這座核電廠的建造成本將達40億美元，半數由美國能源部資助。

先進反應爐通常使用水以外的冷卻劑，並在較低壓力和較高溫度之下運作。這種技術已經問世數十年，但美國仍在繼續建造大型傳統水冷反應爐作為商用發電廠。NRC指出，在懷俄明州的新核電廠計畫，是大約40年來首次有企業嘗試在美國建造先進反應爐，並以商用發電廠營運。

核能 核電 美國

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