投資人等待聯準會決議與美國通膨數據 亞股多收低
美國聯邦準備理事會（Fed）明天將做出最新貨幣政策決議，美國5月消費者物價指數（CPI）也將在明天公布，投資人靜待這些重要資訊之際，亞洲股市今天大多收跌。
法新社報導，上週美國勞動市場和經濟出現減弱跡象，帶動股市走揚；但美國5月非農業就業報告優於預期，令投資人看清一些現實，也就是利率可能在一段時間內維持在高位。
外界不斷揣測聯準會今年會降息幾次、甚至是否會降息。若干美國貨幣政策官員已示警，他們不願意太快採取行動，以免通膨再起。美國通膨率仍頑強地停留在聯準會目標之上。
今年初，投資人預測美國今年降息將多達6次；但此後他們逐漸刪減次數，目前最樂觀的預估是3次，有些人認為根本不會降息。
投資人如今聚焦聯準會明天貨幣政策會議的結論，以及即將出爐的關鍵通膨數據。美國CPI漲幅在今年前3個月高於預期後，4月終於轉跌。
亞股昨天在部分市場因國定假日休市而交易清淡下表現不佳，儘管昨晚美國股市3大指數全數收高，今天亞股投資人相較下仍信心不足。
此外彭博（Bloomberg News）報導，香港法院今天下令中國地產開發商德信清算資產，成為中國地產業又一例。
香港股市今天收盤應聲下挫1.0%，上海股市也收低0.8%，雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣收跌。東京股市收漲0.3%，首爾股市也收高。
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