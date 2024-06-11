FT調查：過半經濟學者預測Fed今年只會降息1碼

據英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院對39位學院派經濟學者所做的訪調，過半受訪者預測今年聯準會（Fed）只會降息1碼，且接近四分之一的受訪者預測完全不會降息。不過有三分之一的受訪者認為，Fed將於9月首次降息，在所有群體中的比率最高。

這項訪調是在5月最後一周進行。基於連續幾個月的通膨率都比預期更為黏著，經濟學者預期利率將「較高，更久（higher for longer）」。

受訪學者也將今年美國個人消費支出（PCE）平減指數預估年升幅，從3月時的2.5%上修到2.8%，也比4月的官方統計數據2.7%略高。

經濟學者預期，美國經濟將「軟著陸」的機率也上升；52%的受訪者預期，到2026年之前經濟都不會陷入衰退，看好者的比率高於3月時的46%。

受訪的哈佛大學教授狄南表示，最近的數據已令人「擔憂超標的通膨是否正逐漸變為根深蒂固」；拉法葉學院（Lafayette College）教授史密斯則預測，Fed可能在9月、也就是美國總統大選前最後一場決策會後宣布降息，「且可能在大選之後再降一次」。

央行觀察家並預測，Fed在美東時間周三（12日）會後公布的利率預測「點狀圖」中，將把今年內的預測降息幅度從3碼回縮。Fed前幕僚、新世紀顧問公司首席經濟學者薩姆表示，如果12日當天較早公布的5月消費者物價指數（CPI）令人失望，官員預測今年的降息幅度可能從3碼縮小到1碼。