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摩根士丹利用AI 財顧每週最多省15小時

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

華爾街投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）的執行長皮克今天在一場會議上說，使用人工智慧（AI）可替他們的財務顧問每週省下10到15小時的工作時間。

路透社報導，皮克（Ted Pick）對投資人表示：「這有可能真的顛覆傳統做法。」他說，摩根士丹利用來把與客戶開會的紀錄抄錄和輸入資料庫的AI工具，可以提高財務顧問的工作效率。

皮克並指出，這項工具還能幫助財務顧問微調與富人客戶討論的話題，並依照對方需求量身訂做投資產品。

路透社去年已報導，摩根士丹利正在測試一款與OpenAI共同開發的生成式AI聊天機器人。

另一方面，皮克預期美國的高利率狀態會持續下去。這與美國另2大投行摩根大通（JPMorgan Chase）和高盛（Goldman Sachs）各自執行長戴蒙（JamieDimon）和索羅門（David Solomon）的看法相呼應。

皮克表示：「這對生意來說是好事。我們將透過提供交易平台、造市及幫助客戶在波動交易環境下避險，繼續有錢賺。」

皮克還透露，摩根士丹利打算透過結構型放款這類複雜產品，來對高淨值客戶增加放款。

他說：「隨著存款持續增加，貸款與客製化放款也將增多。」

客戶 摩根 財務

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