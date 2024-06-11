越南百年高聳古茶樹林 台商精製茶韻盡享甘醇品味

越南北部海拔上千公尺高山上有一大片數百年的古茶樹林，台商許龍寶10年前考察後，將茶事業從中國移往越南，站穩外銷市場後今年改供內需，帶消費者品味齒頰留香的古樹茶。

一般提到茶園，腦中浮現的往往是茶農們在高度及腰的茶樹間來回採摘的畫面。然而許龍寶所青睞的古樹茶是越南少數民族架梯子、揹竹簍，攀爬至兩、三層樓高的樹冠間一片片輕輕摘下的綠芽。

68歲的許龍寶老家在台南，自認對工作「很容易膩」，14歲出社會一開始學做麵包，接著投入營造業與房地產，90年代跟著西進中國，最初在海南三亞開海鮮餐廳，直到接觸到茶才定下心，一做逾30年。

「文章、地理、茶，懂得沒幾人」，許龍寶受訪時用這句台語俗諺道出茶的奧妙。他以烏龍茶為例，從採茶菁到精製至少要10道步驟，過程中熱度、風向、發酵程度稍有不同，出來的味道就不一樣，得花許多時間參透。

像多數台商一樣，許龍寶的事業足跡隨著經濟社會變遷從西進到南進，在中國待了約20年後，2010年到越南考察時，在靠近中國的河江省（Ha Giang）、安沛省（Yen Bai）山區看到一大片古茶樹，2013年決定轉進越南。

他說，這些古茶樹「野蠻生長」於海拔1300至2500公尺高山上、約莫2、3層樓高，樹幹直徑最粗約1公尺，樹齡最老約700、800年。由於茶園常年雲霧繚繞，許龍寶的茶品牌取名「雲峰」，強調無農藥的生態茶。

許龍寶解釋，古茶樹用自身的落葉當肥料，加上當地政府要求不能噴農藥，周邊也沒有蔬果園，不用擔心被空氣中的農藥污染。這些古樹茶也都參與台灣TTB認證，進行576項茶葉農藥多重殘留分析檢測。

部分台灣民眾對越南茶存有負面印象。許龍寶說，越南茶價格便宜主要是人工成本低，例如請當地原住民採茶，薪資每人每天約30萬越南盾（約新台幣400元），而台灣每人每天薪資介於新台幣2500元至3000元。

他強調，人工便宜讓越南茶具有價格優勢，但品質不一定比台灣茶差，過去越南茶遭汙名化，然而進口茶是逐批驗、每個貨櫃都驗，只要符合國家標準就沒問題，除非是用混充茶欺騙消費者那就不對。

許龍寶目前每年大約銷售200多噸的茶，主要外銷歐洲、日本、台灣等市場。不過，近年受氣候變遷影響，產量不太穩定，去年產量甚至一度銳減至1/10，氣候因素加上漸漸年邁，也讓他開始思考企業經營方向。

他說，古樹茶因為是天然的，很難控制產量，2022年春茶還有200噸，到了2023年只收到20噸，讓他不敢貿然接大單，再者也不想那麼辛苦，經營上開始壓縮銷量，朝精緻、高價位發展，同時開發內需市場。

許龍寶觀察，越南有1億人口，經濟慢慢發展起來，民眾很愛喝茶，吃飽飯沏一壺茶，只是他們喜歡喝的是苦澀口感。因此，轉做內需至少要3年的時間慢慢轉變市場口味，喝出健康、品味茶韻。

他觀察越南的白領階級崛起，他以便於攜帶、沖泡的茶包切入市場，不同於越南市面產品多是平面茶包裝碎葉，他用三角立體茶包裝原葉，葉片沖泡能完全舒展，且茶包材質是可自動分解的玉米纖維，具質感又環保。

沉浸在茶香中，許龍寶從四十不惑邁向古稀之年，深知傳承與在地化才是永續經營關鍵，不僅讓越南員工享股份，小孩近年也到越南接班，盼台越攜手合作，口感回甘醇厚的古樹茶在外銷、內需都能繼續斬獲市場。