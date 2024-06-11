馬來西亞半導體戰略藍圖 盼建構活力韌性供應鏈

美中貿易戰導致全球產業供應鏈重組之際，馬來西亞公布國家半導體戰略（NSS），欲將封裝測試產業轉入高價值的前端產業，大馬投資貿易部盼發展更具活力與韌性的半導體產業供應鏈。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）5月下旬宣布撥款至少馬幣250億令吉（約新台幣1632億8465元），落實發展國家半導體戰略，並盼在建立基礎的第一階段能爭取至少馬幣5000億令吉投資目標。投資、貿易及工業部（MITI）無疑是推動半導體產業最佳火車頭。

副部長劉鎮東（Liew Chin Tong）昨天在半導體重鎮檳城（Penang）出席高科技樞紐投資座談會表示，面對當前的美中貿易戰與全球供應鏈重組，大馬有機會發展更具活力與韌性的半導體產業供應鏈。

太陽報（theSun）、新海峽時報（New StraitsTimes）報導，劉鎮東指出，大馬在多變的地緣政治中成為中間地帶，也為當今這個時代最重要的半導體產業提供一個具彈性且安全的成長環境。

他分析說，大馬應對地緣政治挑戰，不僅要成為半導體行業的中心，也要在分化對立的全球環境中成長，因此需要與友好的國家合作，創造有利於安全與韌性的半導體供應鏈環境。

大馬目前推動國內投資聚焦積體電路（IC）設計、先進的封裝與製造設備，以及包括晶圓廠與製造設備的外國投資。

對於檳城肩負半導體產業基地，大馬半導體工業協會會長王壽苔（Wong Siew Hai）分析，包括先進的封裝、IC設計，吸引外商投資建晶圓廠，是大馬邁向半導體的高端價值鏈發展的重要策略。

另外，大馬完整半導體供應鏈加速台灣對大馬布局，今年5月下旬在馬來西亞博特拉大學（UTAMA）、馬來西亞國立大學（UKM）舉行的攬才活動，受到大馬學子關注，競相詢問IC設計、製造和封測等職缺，盼台灣半導體業者深耕大馬。

一名曾聽取台灣業者說明的大馬學子表示，台灣的半導體產業在全球扮演重要角色，大馬仍在起步階段，需借重台灣經驗，帶動半導體產業發展榮景。

另一名大馬學子說，希望到台灣半導體大廠服務並汲取經驗，如果台灣的半導體大廠能在檳城建立更完整的產業鏈聚落，相信對大馬學子更具吸引力。

這次到馬來西亞攬才的業者有聯發科、日月光、聯電、瑞昱、群聯、欣銓、華泰、華東、矽品、力成、義峰、群創、環電。

台馬經貿往來熱絡，2023年，馬來西亞在東協國家中是台灣第2大經貿夥伴，總金額達美金270億元，同時台灣也是馬來西亞第8大投資夥伴，累計投資額為美金147億元，多年來為大馬創造40萬個就業機會。

根據大馬媒體報導，半導體產業占大馬國內生產毛額（GDP）的7.1%。