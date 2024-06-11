不懼通膨只愛美 奢侈美容產值創新高

面對通貨膨脹、經濟不景氣等狀況，高端的美容產品銷售仍大量增長！專家指出，儘管生活成本高漲，但消費者仍願意購買奢侈美容產品，意味著經過思考後，民眾仍願意購買昂貴的美容產品，成為生活需求產品之一，尤其在印度、中東與非洲等新興市場。

高昂美容正夯

《CNN》報導，雅詩蘭黛前董事長蘭黛 於2001年經濟低迷時，創建了「口紅指數」，因為消費者在經濟不景氣時，理論上會減少購買高價的奢侈品，轉而購買像是口紅等較低價的好入手的化妝品，來改善心情、提升自信和吸引力。

如今從消費者研究組織「Circana」調查數據卻顯示，高端昂貴的美容產品今年第一季已成長9%，增長速度已超過大眾美容產品。

年輕世代成顧客

「Overeon」企業執行長蒙哥瑪莉認為，高端美容產品銷售額不斷增長，其實意味著經濟更具有彈性，民眾更願意衡量價格因素、使用目的等進行消費。她指出，目前香水與化妝品已經占據主導地位，雖然面對通膨壓力，民眾需要經過深思熟慮才進行購買這些奢侈品。

《cosmeticsbusiness》報導，市調企業「Kantar」健康美容業務總監麥克斯威爾說，儘管民眾面臨生活成本危機，但金字塔頂層的美容品牌銷售量創下新高。此外，美容品牌一直進行行銷，吸引年輕的Z世代消費者。

《麥肯錫報告》指出，全球美容產業銷售額預計從 2022 年的 4270 億美元增長到 2027 年的約 5830 億美元，尤其在印度、中東與非洲等新興市場的銷售額逐漸攀升。

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