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韓媒：南韓AI新創DeepX新晶片擬下單台積電 料採用3奈米製程
南韓媒體TheElec報導，南韓人工智慧（AI）晶片新創公司DeepX已改變生產夥伴，從三星電子改為台積電的晶片設計業者Asicland。
TheElec指出，DeepX之前已考慮由三星晶圓代工部門生產其Gaonchips，但最近和Asicland簽署一項協議，將運用台積電的先進製程節點，生產DeepX包含神經處理器（NPU）的系統單晶片（SoC），交易價值約100億韓元。該晶片預料以台積電的3奈米製程生產。
根據協議，DeepX將設計一款專為大型語言模型（LLM）開發的NPU，由Asicland納入介面智慧財產權與其他要求，讓這款晶片適合以台積電的製程生產。DeepX的目標是明年取得台積電工廠生產的工程樣品。
Asicland執行長Jongmin Lee並未否認這項協議，但未進一步詳述，只表示已簽署一項機密協議。
不過，DeepX計劃在委由台積電生產晶片的同時，也維持和三星電子的關係。DeepX目前的產品組合還有用於汽車的M1晶片、為資料中心開發的AI加速器H1晶片、以及搶攻聯網攝影機及無人機的V系列NPU系統單晶片。M1和H1晶片目前以三星晶圓代工的5奈米製程生產，V系列則是透過28奈米製程，預料都將先少量生產，之後再量產。
知情人士透露，DeepX已送出由三星晶圓代工部門生產的這些晶片工程樣本，給超過100家客戶。
DeepX的NPU晶片是一種用於處理ChaptGPT與其他LLM的邊緣裝置半導體，目前機器人和販賣機的邊緣AI處理NPU需求日增，若這些裝置不採用邊緣AI，業者必須另外付費給雲端服務供應商，因此邊緣AI處理的NPU能節省成本。DeepX最近獲得由前三星總裁陳大濟領導的私募股權業者Skylake股權合夥公司注資。
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