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分析師：Nvidia股票分割後 股價再漲15%以上

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師看好Nvidia股票分割後能再上漲至少15%。路透
分析師看好Nvidia股票分割後能再上漲至少15%。路透

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）上周五盤後進行股票分割，1股拆分成10股，周一股價在120美元附近交易，而分析師看好該股往後還能進一步上漲，漲幅至少15%。

TD Cowen分析師Matthew Ramsay周末調整了他對Nvidia的預測模型，認為「到2030年，Nvidia每股盈餘有能力達到近6美元。」這剛好是股票分割前的十分之一。Ramsay將Nvidia的目標價由120上調到140美元，比起周一收盤價121.79美元高出近15%。

他說這是「相當保守的估計」，該公司有可能買回庫藏股，也可以藉由各種措施提高利潤率來增加獲利。樂觀情況下，每股盈餘最高可能接近15美元。

另外，Evercore ISI分析師Mark Lipacis指出，市場仍在向新運算時代過渡，Nvidia在標普500指數裡的權重可能由大約6%至7%，增加到10%至15%。

指數 標普

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