歐盟擬對中國電動車加徵關稅 最快12日披露細則

歐盟執行委員會據報最快將於12日公布對中國電動車加徵關稅的計畫。專家預期關稅稅率將定在15%至30%之間。

英國衛報等外媒今天作了上述報導。據指出，歐盟執委會依計畫做出徵稅決議後，中國會得到正式徵稅通知，並有4週時間提供證據加以反駁。

歐盟執委會去年10月對原產於中國的電動汽車啟動反補貼調查，歐盟成員國在反補貼調查結束後、即今年11月才能對是否永久徵稅進行表決，通常為期5年。除非歐盟成員國以壓倒性多數反對，否則將實施擬議的關稅。

對於歐盟啟動中國電動車反補貼調查，中國商務部長王文濤日前訪歐時批評「典型的保護主義」。

中國機電產品進出口商會汽車國際化專業委員會秘書長孫曉紅近日則對陸媒齊魯晚報表示，「如果歐盟對中國出口的電動車加徵關稅，將帶來雙輸的結果，表面上制約了中國生產的車，其實很多都是歐美的品牌」。

據中國汽車工業協會統計，去年中國新能源汽車新車出口120.3萬輛，其中特斯拉（Tesla）出口占比約29%。孫曉紅說，去年中國出口歐洲的電動車有3到4成是特斯拉，約兩成是歐洲汽車品牌，中國自主品牌不到總量的一半。

報導引述美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）的研究顯示，若要透過關稅對中國電動汽車出口產生明顯限制，歐盟所徵關稅須達40%至50%的區間；但歐盟是根據世界貿易組織（WTO）規則評估潛在徵稅措施，規則對關稅的要求範圍是15%至30%。歐盟在歷史上徵收的反補貼稅平均為19%。