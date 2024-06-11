原加碼150億美元 英特爾暫停擴建以色列晶片工廠
美國晶片巨擘英特爾（Intel）在以色列擴建大型工廠的計畫今天喊停，該計畫原本將提供額外的150億美元給晶片工廠。
法新社報導，英特爾去年12月表示，它將擴增一項進行中的100億美元計畫，這個計畫位在以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat），當地目前正在建設。
英特爾今天並未提供暫停下一階段擴建計畫的原因，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）持續的衝突也與此無關。
英特爾在一份聲明中表示：「以色列仍是我們全球主要製造和研發基地之一，我們依然致力於該地區的發展。」
英特爾補充說，「管理大型計畫，特別是在我們這個產業中，通常需要適應不斷變化的時間表。」
「決策是基於業務狀況、市場動態和負責任的資本管理。」
根據英特爾年度報告，按資產規模計算，以色列是英特爾營運規模第三大的國家，僅次於美國和愛爾蘭。
英特爾在以色列已有50年的歷史，同時在海法（Haifa）也開設了一個研究中心。
根據英特爾網站，英特爾自2010年代即成為以色列蓬勃發展科技業的首要雇主。
2017年，英特爾斥資153億美元收購以色列新創公司Mobileye，該公司專門從事輔助和自動駕駛業務。
英特爾2022年10月在紐約證券交易所（New YorkStock Exchange）出售了Mobileye的部分持股，但仍保留對該公司的控制權。
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