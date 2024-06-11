你的iPhone能支援蘋果AI？分析師說這招是逼用戶換新機

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克6月10日出席WWDC大會。路透
蘋果執行長庫克6月10日出席WWDC大會。路透

蘋果最新的全球開發者大會（WWDC）不僅是要向世人宣告，要把包含ChatGPT在內的最新AI技術融合在自家軟體中，更重要的目標，是要銷售更多iPhone。

路透分析指出，面對消費者支出狀況變幻莫測，加上科技競爭同業勢力再起，蘋果將AI視為能夠活絡忠誠粉絲買氣的方式，以便扭轉最暢銷產品iPhone銷售下滑的頹勢。iPhone目前有超過10億名用戶。

幾位分析師表示， 至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max等級的手機才能運作這類AI軟體，一般入門款的iPhone 15是無法支援的，如此一來，可能鼓勵大量的新機購買。一些分析師預測，秋季將迎來蘋果在2020年推出iPhone 12以來最大的升級換機潮，當時5 G聯網功能是吸引消費者購買新機的部分因素。

蘋果展示AI功能「Apple Intelligence」，其生成式AI能夠依據指令產出文字、影像與其他內容。

蘋果秀出其AI如何產生客製化的表情符號與漫畫並發送簡訊給朋友，或者是協助編輯電子郵件看起來更專業。蘋果的數位助理Siri也會提醒使用者是否需要ChatGPT的協助。

不過，一些分析師對此表達懷疑，預測消費者不會爭先恐後到蘋果零售店購買新手機，只為了要讓手機有更多AI功能。Forrester分析師查特吉表示：「或許，新的、改善後、由Siri驅動的智慧蘋果裝置可能足以止住一些近期不斷下滑的裝置營收，但不足以創造新的品牌粉絲。」

Global X分析師德賽表示，「投資人顯然想要蘋果在AI領域有更全盤、更宏大的策略。」蘋果周一股價沒有因

WWDC相關消息獲得拉抬，反而重挫2%。

並非是每一支iPhone都支援蘋果的AI功能。蘋果表示，用戶必須升級至2023年9月開賣的iPhone 15 Pro或 Pro Max才能支援新功能，因為要仰賴蘋果較新智慧手機所搭載的晶片來運作。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，這代表著龐大商機，他估計有大約2.7億支iPhone四年來都沒有升級。

艾夫斯表示：「我們估計15%以上蘋果已開通的使用者基群將升級至Phone 16，因為Apple Intelligence是許多人一直在等待的殺手級應用程式。」

使用者 消費者 粉絲

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