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拉加德潑冷水 暗示ECB不會連績降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透
歐洲央行（ECB）總裁拉加德。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，儘管ECB上周開始降息，但可能在之後不只一次的會議上決定維持利率不變。

拉加德對市場預期ECB可能連續降息大潑冷水。她在接受歐盟各報聯合採訪時表示，上周降息1碼「並不意味著現在利率將呈現線型下降」。

拉加德指出，「我們並未依循一套預定的路徑。接下來可能是進入一個利率維持不變的階段」。對於ECB維持利率不變的時間是否會超過一次會議以上，她回答說，「有此可能。我們必須等待及觀察勞動成本的變化，而且我們必須觀察企業如何吸收工資上升」。

拉加德的談話，進一步暗示ECB不大可能打算在7月18日會議時再次降息，因為歐元區最新每季薪資數據將在會議之後才會公布。

ECB上周降息後，已有多位決策委員表示未來幾個月內ECB決策應該採取審慎且漸進的做法，投資人也縮小對ECB今年利率降幅的預期。歐元區5月通膨率從4月時的2.4%低點，回升到2.6%，促使ECB提高未來兩年的通膨預測水準。

拉加德承認最近的經濟數據「可能已有改善」，但她表示降息的決策仍屬「適當」，且「通膨下降的過程仍在繼續前進」。

但她也表示，「我們尚未結束貨幣政策緊縮周期。我們（的政策）仍位於緊縮區域，且只要是為了使通膨回降到2%，我們必須繼續如此」。她指出，勞工成本上升，企業獲利提高，及勞動生產力下降，是「我們的弱點」；ECB必須觀察這些領域的數據是否趨向正確的方向。

經濟學者指出，由於美國通膨依然黏著，預料Fed本周不會降息，而下次會議要到7月底，也使ECB不大可能在7月中再次降息。

ECB 通膨

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