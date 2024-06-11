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義大利揪Dior外包中國黑工製造 成本2千賣9萬

中央社／ 台北11日電

國際精品外包中國製造，再爆剝削勞工醜聞。精品迪奧（Dior）製造商遭義大利憲警調查發現，使用中國非法勞工且未給予合理待遇，義大利米蘭法院昨天將Dior製造商判處「司法託管」，將強制介入管理改善。

義大利憲警今年3月開始，針對精品業展開大規模蒐證，調查發現，Dior義大利廠商將製造程序「外包」，讓中國承包商以壓迫勞工方式追求低價生產，再將1個成本僅56歐元（約新台幣1950元）的Dior皮包，以2600歐元（約新台幣9萬元）零售價販售。

這已是義大利憲警第3度針對精品涉入「剝削勞工」展開調查，先前義大利西裝名牌亞曼尼（Armani），以及生產「地圖包」聞名的AlvieroMartini，都曾被揭發剝削勞工。

調查顯示，幾家國際精品涉入剝削勞工的情節類似，都是委託中國承包商製造，而中國人經營的工廠內普遍存在奴工、非法勞動、剝削等問題，中國承包商甚至可能再層層「轉包」給其他更下游的工廠，這些下游工廠的生產成本更低、勞動條件更差。

義大利憲警調查指出，製造商將1個市價2600歐元的精品包，成本壓縮到56歐元，仰賴的是「極度剝削勞工」，包括低薪、超長工時、苛扣假期、逃稅、僱用黑工等，因為這是普遍而長期性的作法，恐已成為精品公司的既定管理政策，擬藉此方式追求更高額利潤。

義大利憲警認為，要從根本矯正精品製造業的剝削勞工陋習，必須要有相當程度的司法干預，替該製造商導入合法的現代化企管精神。

義大利米蘭法院10日宣布，對Dior的義大利製造商（Manufactures Dior Srl）採取「司法託管」（amministrazione giudiziaria）。司法託管是一種將公司管理委託給法院指定管理人員的程序，任務是糾正任何非法行為。

法國品牌迪奧（Dior）是世界上最大的奢侈品集團LVMH旗下品牌之一。

Dior 司法 義大利

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