歐洲議會右傾 第一槍喊廢2035年汽柴油車禁令

歐洲議會選舉9日結果出爐，席次大增的極右派完全不浪費時間，馬上表態要廢掉歐盟訂於2035年上路的汽、柴油新車銷售禁令。

政治新聞網Politico.eu報導，遭右翼鎖定的2035年內燃機引擎汽車禁售令是歐盟為削減溫室氣體排放的「綠色新政」（Green Deal）內一大核心支柱。

歐盟執委會2023年2月公布「綠色新政產業計畫」（Green Deal Industrial Plan），主要包含淨零產品產業建立、國家補助、強化供應鏈等綠色轉型重要政策，是歐盟欲達標2050年淨零排放的指標性方針。

選後成為歐洲議會第一大黨團的中間偏右歐洲人民黨（EPP），黨魁韋伯（Manfred Weber）在步出喧鬧勝選夜派對後提出的第一件事，就是廢除2035年內燃機引擎汽車禁售令。他告訴Politico「禁令是錯誤」，歐洲人民黨在近日內就會討論將之撤銷。

報導稱韋伯此話讓外界意識到，形勢相較前次2019年歐洲議會選舉已整個逆轉。當時除極右翼之外，包括中間偏右在內的光譜其他所有領袖都爭相朝綠色靠攏，環保氣候人士上街疾呼。如今則是歐盟遏制暖化的歷史性政策蒙上陰影，右派政黨崛起，歐洲各地的綠黨慘敗。

歐洲人民黨內負責氣候議題的要角、議員利澤（Peter Liese）表示，這次選舉結果證明，歐洲人民黨主打減少綠色新政相關限制的政見正確。

利澤說：「我們須做出調整，內燃機禁令須取消。」他並指另一關鍵領域是農業，歐洲人民黨誓言要保護農業免受更嚴格的氣候監督。

這次席次大有斬獲的極右翼歐洲保守及改革黨團（ECR），黨團裡負責氣候立法的捷克國會議員翁德拉（Alexandr Vondra）表示，未來5年的氣候政策將更「貼近現實」。

翁德拉說：「如把綠色新政決策比作開車，預計新一屆歐洲議會將多用方向盤或煞車，而不光是踩油門。」

歐洲議會720席裡，中間偏右的歐洲人民黨拿到186席；極右翼兩大黨團「歐洲保守及改革」（ECR）、「認同與民主」（ID）各獲73、58席，連同退出ID黨團的德國另類選擇黨（AfD）獲18席，右派在歐洲議會席次已逼近一半。

但撤消汽柴油車禁令直接與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）立場相左。

尋求連任的范德賴恩是歐洲人民黨的執委會主席首要候選人，她在任內引入汽柴油車禁令且在連任競選政見裡支持禁令推動；此外任何廢除禁令之舉也等同與支持禁令的左派政黨全面開戰。