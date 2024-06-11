蘋果Vision Pro進軍中國市場 領先對手Meta
蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會宣布，旗下首款空間運算設備Apple Vision Pro將於當地時間6月14日起在中國、香港、日本、新加坡開放預購，並於6月28日開賣，比競爭對手Meta的Quest系列虛擬實境（VR）裝置更早一步在中國發售。
蘋果也宣布，澳洲、加拿大、法國、德國和英國的使用者，可以從當地時間6月28日起預購Vision Pro，並從7月12日起開始取貨。
蘋果今天在WWDC公布Vision Pro新版作業系統visionOS 2的細節，將於今年秋季提供免費軟體更新。visionOS 2允許用戶把現有照片轉換成3D格式的空間照片，並加入新手勢，只要雙指互點就能叫出主螢幕。visionOS 2搭配Mac電腦使用，可顯示環繞式超寬虛擬螢幕，相當兩台4K解析度螢幕並排。
Vision Pro是在去年6月亮相，今年2月2日在美國開賣。外媒認為，在國際市場推出這款頭戴式裝置，可能有助蘋果在旗下最熱門產品iPhone銷量放緩之際吸引顧客。
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