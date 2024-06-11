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新世代AI PC就要熱鬧開賣 安謀卻在告高通的CPU侵權

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟所推的新一代AI PC「Copilot+ PC」，首批產品搭載的處理器由高通獨家提供。 美聯社
微軟所推的新一代AI PC「Copilot+ PC」，首批產品搭載的處理器由高通獨家提供。 美聯社

新世代AI PC「Copilot+」搭載高通的安謀架構最新處理器，下周就要陸續上市。但兩家公司很少公開談論的是，他們其實正為高通這顆AI PC處理器打著官司。最可怕的結果是高通晶片根本不能出貨，導致AI PC銷售戛然而止；不過一些投資人和分析師判斷，雙方應該會在12月的審判前達成和解。

上周微軟、華碩（2357）、宏碁（2353）等科技界高階主管集聚台北電腦廠，與高通執行長艾蒙同台推介新一代，由人工智慧（AI）驅動的個人電腦。業界預期，由微軟定義的Copilot+ PC，可為微軟和合作夥伴帶來數十億美元商機。

粗估到今年底以前，使用高通晶片的Copilot+ PC第一波銷量，可望在100萬到200萬台之間。 但若安謀打贏訴訟，可能迫使高通和銷售AI PC的華碩、宏碁等大約20個合作夥伴停止新筆電出貨。

訴訟起源於高通在2021年以14億美元收購的一家晶片研發公司Nuvia。Nuvia在被收購前，取得安謀授權，設計安謀架構的伺服器晶片。高通收購後，重新指派Nuvia原團隊開發筆電用處理器，而原Nuvia團隊開發出來的處理器，正是高通現在供應給Copilot+ PC使用的晶片。

安謀主張，他們已經取消對Nuvia相關晶片授權，可是現在高通為微軟Copilot+ PC架構所設計的晶片，卻是直接沿用已停止授權的安謀技術。

安謀發言人說：「安謀控告高通和Nuvia，是為保護安謀的生態系與夥伴。他們依賴我們的智財和創新設計。我們要令高通遵守合約規定，銷毀並停止使用Nuvia源於安謀的設計。」

高通則是強調，公司擁有安謀的廣泛授權，其中就包括個人電腦的晶片在內。高通發言人說，他們的立場自2022年安謀提出訴訟以來，不曾改變。高通的律師在當時指出，「安謀的主張忽視高通已取得寬廣、明確授權，涵蓋範圍含客製設計中央處理器（CPU）。我們很有信心這些權利將會被確定。」

金融顧問公司D2D Advisory執行長古伯格說，安謀告自己的第二大客戶，讓這宗官司有著一定程度的荒謬。

鑑於兩家公司的營收和獲利相互依賴，實在不宜自己打亂AI PC的銷售起飛，分析師和投資人相信他們會在12月開庭審案前和解。

團隊 安謀

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