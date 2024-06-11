蘋果發表生成式AI助理 郵件摘要Siri應答更個人化

蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會上，發表個人化智慧系統Apple Intelligence，透過生成式模型，可以理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作，將在iPhone 15Pro及iPhone 15 Pro Max、搭載M1以上自研晶片的iPad和Mac電腦上免費提供。

蘋果也宣布與OpenAI公司合作，在新版作業系統中導入聊天機器人ChatGPT，使用者無須建立帳戶即可免費使用。ChatGPT訂閱者則可以連結至自己帳戶，直接在系統中使用已付費功能。

Apple Intelligence測試版將於今年秋季隨著iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia作業系統一併推出，支援美國英文。部分功能、軟體平台和其他語言將在明年陸續推出。

Apple Intelligence深度整合iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia，新系統內建書寫工具Writing Tools，可以在任何地方進行改寫、校對與文本摘要，包括「郵件」、「備忘錄」、Pages及第三方App。例如藉由Rewrite功能，使用者能夠從自己所書寫的不同版本當中，挑選最適合當下情境的語氣。

Priority Messages是收件匣置頂的新區塊，會顯示最緊急的電子郵件，例如當天的晚餐邀請或登機證。在收件匣中，使用者無須點開郵件就能檢視摘要；SmartReply功能可以提供快速回信的建議內容。

對語言的深度理解也擴展至「通知」功能。PriorityNotifications會將最重要的通知內容置頂，而摘要功能可以協助使用者瀏覽冗長或堆疊的通知訊息，並在鎖定螢幕上顯示重點資訊。

語音助理Siri進入全新時代，透過螢幕感知，Siri能隨時間理解並處理更多App中的使用者內容。例如，如果朋友在「訊息」中傳來新地址，使用者可以說，「將這個地址新增到他的聯絡人名片中」，由Siri直接完成。

使用者還可以在「備忘錄」和「電話」App中錄製、轉錄及摘要音訊內容。當通話期間啟動錄音時，參與者會自動收到通知；通話結束後，AppleIntelligence會產出摘要，幫助使用者回顧重點資訊。

透過Apple Intelligence，搜尋照片和影片變得更加便利，可以用自然的語言搜尋特定照片。影片搜尋也變得更強大，能夠在影片中找到特定時刻，直接跳到相關段落。

使用者只需輸入描述，即可創作想看的回憶影片。Apple Intelligence將利用語言和圖像理解，根據描述挑選出最適合的照片和影片，接著依據照片中辨別出來的主題，擬定故事情節和章節，編排成具備獨特劇情發展的影片。