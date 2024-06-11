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葛洛斯：比起美國公債 歐債正變得更具吸引力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
PIMCO（品浩）共同創辦人葛洛斯。路透
PIMCO（品浩）共同創辦人葛洛斯。路透

宿昔擁有「債券天王」封號的知名投資人葛洛斯（ Bill Gross）正在歐洲尋找投資機會，此時正值歐洲出人意料的選舉結果擾亂市場，導致法國公債殖利率升至今年以來最高。

PIMCO（品浩）共同創辦人葛洛斯周一在彭博電視上表示：「依我之見，歐洲債券比美國公債更具吸引

力的時刻正在到來。」「就吸引力而言，德國10年期公債和法國10年期公債相對於美國公債的利差在過去一兩個月裡大幅收斂，今天也是如此。」

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲這兩位歐洲最有影響力的領導人，在周日舉行的歐洲議會選舉中意外遭到極右派勢力挫敗。隨後馬克宏宣布提前舉行國民議會選舉，當時10年期法國公債殖利率被交易員推高超過12個基點，至3.23%，為去年11月以來最高。德國和義大利債券周一遭到類似拋售。

根據葛洛斯的說法，最近墨西哥、印度和南非的選舉結果令人意外，顛覆市場並破壞了曾經可靠的總體交易，也為美國11月總統大選可能如何影響資產提供了指引。

葛洛斯說：「我們昨晚和過去幾周所看到的是對不確定性的反應，不僅和主導政黨的不確定性有關，也和他們政策的不確定性有關。」「隨著我們走向11月，誰將勝出、誰不會勝選將更加清晰，其中的不確定性以及潛在政策內涵可能大幅影響美國公債。」

美國 葛洛斯

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