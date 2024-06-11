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馬斯克揚言公司內要禁用新iPhone 因AI功能有安全疑慮

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克10日推文批評蘋果在作業系統中導入OpanAI的人工智慧。 路透
特斯拉執行長馬斯克10日推文批評蘋果在作業系統中導入OpanAI的人工智慧。 路透

特斯拉執行長馬斯克周一（10日）在社群平台X上推文表示，如果蘋果在作業系統層面將OpenAI的人工智慧軟體整合進去，他將禁止旗下的公司使用蘋果裝置，理由是會有安全疑慮。

蘋果周一的全球開發者大會（WWDC）上，發表許多人工智慧（AI）應用，今年稍後就會推出。例如，用戶經由Siri數位助理就能使用Open AI的ChatGPT聊天機器人。

馬斯克是OpenAI的共創辦人之一，但後來他因理念不合而退出。彭博資訊說，他一向針對生成式AI快速發展所會產生的安全顧慮發聲，然而自己也又另外創設了xAI，想與ChatGPT競爭。

馬斯克的推文寫道：「如果蘋果在作業系統層面整合OpenAI，我的公司就會禁用蘋果裝置。那是不可接受的危害安全之舉。」

馬斯克經營的企業包括，電動車公司特斯拉、太空公司SpaceX、AI新創公司xAI等。他的xAI有自己的聊天機器人Grok。

馬斯克還說：「訪客要在公司門口寄放他們的蘋果裝置，蘋果裝置將被存放到法拉第籠（Faraday cage）裡。」法拉第籠是一種能夠遮蔽電磁場的設備。

彭博採訪蘋果意見，蘋果未立即回應置評請求。

根據蘋果周一的簡報，「ChatGPT整合」將會出現在今年稍後的iPhone、iPad、Mac電腦的作業系統之中。但蘋果同時也強調，用戶的資料不會被追蹤，另也會有其他預防措施保護資料安全。

蘋果在介紹功能的新聞稿中指出：「用戶在Siri裡使用ChatGPT時，內建隱私保護。用戶提及的要求不會被OpenAI儲存，IP位址是隱藏的。」

馬斯克周一不斷推文批評蘋果。他說，蘋果不做自己的AI，而一旦他們把你的資料交給OpenAI，根本不知道實際上會發生什麼事。

ChatGPT OpenAI 馬斯克

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