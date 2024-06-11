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油價勁揚近3%收復上周失地 金價也收漲 逢低買盤進場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價金價周一（10日）反彈，主要受逢低買盤推動；油價大漲約3%，觸及一周最高，受惠於今年夏天燃料需求上升的希望；金價在上一交易日創下三年半來最大單日跌幅後於周一反彈，投資人等待美國通膨數據和聯準會本周三將公布的利率決策。

油價大漲2%至3%

布蘭特原油8月期貨10日收盤上漲2.01美元，漲幅2.5%，結算價報每桶81.63美元；美國西德州原油7月期貨上漲2.21美元，漲幅2.9%，結算價報77.74美元。

兩大指標均創下5月30日以來的最高收盤水準。

原油價格跟隨整體市場走高。針對伊朗航運業實施進一步制裁的消息也對油價構成支撐。上周，石油輸出國組織（OPEC）及其盟國為今年稍晚恢復部分產量留出空間，油價重挫至四個月低點。官員們之後澄清說，如有必要，他們可以暫停或逆轉產量調整。

City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada周一在報告中表示： 「今天的反彈出現在三周下跌之後，」「本周伊始，交易員決定逢低買入。目前而言，隨著美國駕車出行季的到來，需求可能會復甦，下跌空間受限。」

高盛分析師在一份報告中表示，他們預期第3季布蘭特原油將升至每桶86美元，而且，夏季運輸需求強勁將推動油市在第3季度出現每日130萬桶的短缺。

金價反彈

現貨金報每英兩2,310.88美元，上漲0.75%。美國黃金期貨收高約0.1%，報每英兩2,327美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，上周五的拋售似乎有點過度，「在這個較低的價位，逢低買入者入市。」

上周五金價每英兩下跌約83美元，跌幅達3.5%，創2020年11月以來的最大單日跌幅，此前強於預期的美國就業報告削弱了9月降息的希望，而有關中國央行暫緩購買黃金的報導也令押注中國需求的投資者望而卻步。

儘管美元和美國公債殖利率上升，但黃金仍暫時回升，市場焦點轉向周三公布的美國消費者物價指數報告，聯準會當天將公布政策決定。

現貨白銀上漲1.9%，報每英兩29.72美元；白金上漲0.8%，報973.60美元；鈀金下跌約0.9%，報904.25美元。

油價 美國 金價

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