美元指數連二日走強 歐元因法國會提前改選走貶
美元指數（DXY）周一走升，延續上周強勢。在歐洲議會選舉、法國總統馬克龍決定提前舉行國會選舉後，歐元走貶。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.3%至105.150，延續上周五0.8%走強之勢。
美國10年期公債殖利率上升3個基點至4.47%。
如今市場焦點轉向周三發布的美國通膨數據和FOMC決策。
歐元兌美元一度貶值0.6%至1.0733，後來報1.0762，為4月中旬以來最差兩日表現。
三菱日聯金融高級貨幣分析師Lee Hardman說，右派獲得更多支持「基本在意料之中，但令人驚訝的是馬克宏的反應是提前改選，這讓市場更加緊張」。
美元兌日圓升值0.2%至157.09。日本央行將於周四和周五舉行為期兩天的貨幣政策會議，外界普遍預計日銀將把短期利率維持在0-0.1%的區間。
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