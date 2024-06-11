美元指數連二日走強 歐元因法國會提前改選走貶

美元指數（DXY）周一走升，延續上周強勢。在歐洲議會選舉、法國總統馬克龍決定提前舉行國會選舉後，歐元走貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.3%至105.150，延續上周五0.8%走強之勢。

美國10年期公債殖利率上升3個基點至4.47%。

如今市場焦點轉向周三發布的美國通膨數據和FOMC決策。

歐元兌美元一度貶值0.6%至1.0733，後來報1.0762，為4月中旬以來最差兩日表現。

三菱日聯金融高級貨幣分析師Lee Hardman說，右派獲得更多支持「基本在意料之中，但令人驚訝的是馬克宏的反應是提前改選，這讓市場更加緊張」。

美元兌日圓升值0.2%至157.09。日本央行將於周四和周五舉行為期兩天的貨幣政策會議，外界普遍預計日銀將把短期利率維持在0-0.1%的區間。