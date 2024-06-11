台積電ADR連二日上漲創新高 營收推升Q2展望

台積電ADR周一上漲2.3%，連續二日上漲，收在歷史新高169.84美元，較台北交易溢價23.4%。費城半導體指數上漲1.4%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一同創收盤新高。標普500指數上漲13.8點，漲幅0.3%，報5,360.79點；那斯達克綜合指數漲59.40點，漲幅0.4%，收在17,192.53點。道瓊工業指數上漲69.05點，漲幅0.2%，收在38,868.04點。

輝達（Nvidia）周一再次推動標普500指數走高。這家晶片商的股票在1股分割10股後頭一個交易日收盤上漲近1%。有投資人認為，輝達可能會納入道瓊工業指數。

台灣加權股價指數昨天逢端午節休市。台積電周五盤後公布5月營收年增30.1%，令人看好第2季業績將優於展望。台積電ADR率先反映此利多，兩個交易日下來已上漲3.8%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 179.42 +3.63 159.50 12.49

中華電 CHT 126.54 +0.85 126.50 0.03

台積電 TSM 1,084.30 +2.29 879.00 23.36

聯電 UMC 55.58 +2.74 55.10 0.87

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據