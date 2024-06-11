標普500、那斯達克同創新高 Nvidia續漲蘋果跌

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一同創收盤新高，在消費者物價數據和聯準會（Fed）公布決策前，投資人審慎布局。

道瓊工業指數上漲69.05點，漲幅0.2%，收在38,868.04點；標普500指數上漲13.8點，漲幅0.3%，報5,360.79點；那斯達克綜合指數漲59.40點，漲幅0.4%，收在17,192.53點。

美國公債殖利率走高，基準美國10年期公債殖利率收在4.468%。

周三上午將公布通膨數據，同日下午Fed發布決策。市場普遍預期Fed會按兵不動，會從其經濟預測和主席鮑爾的談話尋找今年利率走向的線索。

花旗集團的美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，「點狀圖將是首要關注焦點」。

有41%的經濟學家預料Fed在「點狀圖」中發出今年降息兩次的信號，也有同樣多的人認為，決策者會暗示只降息一次或根本不降息。

RBC Capital Markets以Lori Calvasina為首的策略師提醒，投資人仍然過於樂觀，若降息今年內無法兌現，美股將有大跌的風險。

從摩根大通到花旗集團，華爾街知名的交易部門都敦促投資人為本周股市可能出現波動做好準備。

上周五公布的美國5月就業數據強於預期，交易員認為9月降息的機率降至50%。

「利率猜測遊戲還在繼續，」 摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin 說，「即使是最有利的通膨數據可能也不會推動聯儲會在9月之前採取行動」。

輝達（Nvidia）周一再次推動標普500指數走高。這家晶片商的股票在1股分割10股後頭一個交易日收盤上漲近1%。有投資人認為，輝達可能會納入道瓊工業指數。

蘋果下跌1.9%，該公司發表備受期待的人工智慧（AI）策略，將「Apple Intelligence」整合到Siri在內的全套應用程式中，並宣布與OpenAI合作，引進ChatGPT。

華爾街日報報導，Elliott Investment Management已持有西南航空(Southwest Airlines)近20億美元的股份後，西南航空大漲 7%。

GameStop暴跌12%。

Diamond Offshore Drilling跳漲10.9%，油田服務公司Noble表示將以15.9億美元的價格收購這家規模較小的競爭對手。Noble上漲6.1%。