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輝達拆股首日 早盤股價震盪

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

輝達（Nvidia）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾百分之三，隨後跌幅收斂甚至翻紅，台積電ＡＤＲ則逆勢攀升百分之一。

輝達股票一拆十於七日盤後生效，十日為股票分割後第一個交易日。輝達十日早盤股價開低走低，一度跌百分之三點二，報一一七點○一美元。

部分策略師指出，輝達拆股後股價降低，是「一世代的機會」，預料散戶會大買，股價將出現震盪。另外，數位券商eToro的策略師賴德勒認為，拆股有望讓輝達擠下英特爾，成為道瓊指數的新成分股。

道瓊十日開在平盤附近，標普五百跌百分之○點二，那斯達克跌百分之○點四，主要是上周五公布的美國非農就業意外強勁，投資人認為今年可能只降息一次，少於先前估計的兩次。

台積電 股票分割 輝達

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