快訊

柯建銘會蔡英文曝「三叮嚀」憶從前：是超級熱忱的學者

全美最受矚目非裔記者之一 底特律知名女主播過世

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
已故美國非裔資深女主播桃樂絲（前排左）。擷自社群媒體X
已故美國非裔資深女主播桃樂絲（前排左）。擷自社群媒體X

美國底特律老牌媒體「底特律新聞報」（The Detroit News）9日報導，美國非裔資深女主播桃樂絲．布瑞斯柯（Doris Biscoe）在底特律知名電視台WXYZ-TV（第7頻道）活躍逾25年，7日離開人世，享壽77歲。

WXYZ-TV已予以證實，並稱讚布瑞斯柯是當地甚至全美最受矚目的非裔記者之一，在該電視台任職期間表現優異。

WXYZ-TV總經理莫里（Mike Murri）致哀說，從各方面來看，布瑞斯柯均可謂貨真價實的專業人士，也是該電視台許多同事的好夥伴。

莫里回憶，「我第一次見到桃樂絲，是在新聞室當實習生時。她對我很友善」，「（她）非常樂於助人又有耐心，而且是1位專業、與眾不同的女士」，「任何人只要跟她共事過，並認識她和她家人，都會（跟我一樣）這麼說」。

底特律 美國

延伸閱讀

布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

投資人觀望本週Fed會議 亞股收盤跌多漲少

港媒：美打壓中 「迴旋鏢」反噬自己

拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

相關新聞

全美最受矚目非裔記者之一 底特律知名女主播過世

美國底特律老牌媒體「底特律新聞報」（The Detroit News）9日報導，美國非裔資深女主播桃樂絲．布瑞斯柯（Do...

美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

美國聯準會（FED）的利率會議決策與5月通膨數據，都將在周三（12日）出爐，加上今（10）日是輝達（Nvidia）拆股後...

新金礦愈來愈難尋 要維持穩定產量將愈來愈難

世界黃金協會（WGC）表示，由於黃金礦脈已愈來愈難找到，要維持金礦開採產量穩定成長將愈來愈困難。

拆股在即！Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近2倍

輝達（Nvidia）以一拆十拆股上周五（7日）已生效，10日開始以新價格進行交易，而「仁來瘋」顯然不只席捲台灣，連南韓散...

美英央行是否降息？ 金融時報：可能寧願拖到選後降息

英國金融時報報導，美英央行考量是否降息之際正逢選舉迫近，都希望避免給人市場感覺他們降息是為了幫助現任政府，如此反而可能避...

洗刷洗錢天堂汙名 新加坡多家銀行加強審核富裕客戶

彭博引述知情人士報導，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，如今開始加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以免再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。