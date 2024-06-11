歐洲議會右傾 股匯債重挫

歐洲議會選舉最新統計結果顯示，中間派雖仍取得最多席次，但民粹主義和極右派政黨大有斬獲，在法、德等國尤其明顯，法國總統馬克宏拋出解散國會震撼彈，提前舉行國會選舉，歐洲10日股匯債市全面重挫。

接下來歐盟可能持續推動《歐洲晶片法》等法案，但在移民、氣候與環保政策方面可能面臨更大阻力。

根據已公布的投票結果，中間派的政團在共720席的歐洲議會拿下400多席，即約五成七席次，但右翼民族主義政黨預計囊括約155席，歐洲議會除了將因此出現右傾跡象，極右翼勢力在法國、德國與奧地利等國明顯高漲。

法國雷朋領導的極右派「國民聯盟」，得票率遠遠超越總統馬克宏所屬中間派「復興黨」，馬克宏宣布解散國會，預計月底進行首輪改選。但對馬克宏來說，這可是一場政治豪賭。衛報分析隨著國民聯盟勢力看漲，此舉恐怕讓馬克宏政黨丟失更多支持。

德國總理蕭茲率領的中間偏右社會民主黨，得票率縮水至14.6%，遭受歐洲議會歷次選舉中最大挫敗；德國極右派另類選擇黨得票率約16%。

華郵指出，馬克宏及蕭茲的處境，就跟如今正在與「川普運動」奮戰的美國總統拜登類似，有分析家認為，極右派在歐洲議會席次增長，可能鼓舞到目前正回鍋競選美國總統的川普。

政治不確定性重擊歐洲金融市場，巴黎股市一度跌2.4%，寫11個月來最大跌幅，銀行股受創尤甚，法國巴黎銀行和興業銀行跌幅一度超過8%；其他歐洲股市也全面下跌。歐元兌美元盤中貶值0.6%，報1.0733美元，觸及5月初至今低點。法國10年期公債殖利率改寫今年高點紀錄，約3.19%，價格反向走低。