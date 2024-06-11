歐洲議會右傾 股匯債重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法國總統馬克宏領導的中間派，在這次選舉中輸給極右派，他宣布解散國會，預計月底改選。（路透）
法國總統馬克宏領導的中間派，在這次選舉中輸給極右派，他宣布解散國會，預計月底改選。（路透）

歐洲議會選舉最新統計結果顯示，中間派雖仍取得最多席次，但民粹主義和極右派政黨大有斬獲，在法、德等國尤其明顯，法國總統馬克宏拋出解散國會震撼彈，提前舉行國會選舉，歐洲10日股匯債市全面重挫。

接下來歐盟可能持續推動《歐洲晶片法》等法案，但在移民、氣候與環保政策方面可能面臨更大阻力。

根據已公布的投票結果，中間派的政團在共720席的歐洲議會拿下400多席，即約五成七席次，但右翼民族主義政黨預計囊括約155席，歐洲議會除了將因此出現右傾跡象，極右翼勢力在法國、德國與奧地利等國明顯高漲。

法國雷朋領導的極右派「國民聯盟」，得票率遠遠超越總統馬克宏所屬中間派「復興黨」，馬克宏宣布解散國會，預計月底進行首輪改選。但對馬克宏來說，這可是一場政治豪賭。衛報分析隨著國民聯盟勢力看漲，此舉恐怕讓馬克宏政黨丟失更多支持。

德國總理蕭茲率領的中間偏右社會民主黨，得票率縮水至14.6%，遭受歐洲議會歷次選舉中最大挫敗；德國極右派另類選擇黨得票率約16%。

華郵指出，馬克宏及蕭茲的處境，就跟如今正在與「川普運動」奮戰的美國總統拜登類似，有分析家認為，極右派在歐洲議會席次增長，可能鼓舞到目前正回鍋競選美國總統的川普。

政治不確定性重擊歐洲金融市場，巴黎股市一度跌2.4%，寫11個月來最大跌幅，銀行股受創尤甚，法國巴黎銀行和興業銀行跌幅一度超過8%；其他歐洲股市也全面下跌。歐元兌美元盤中貶值0.6%，報1.0733美元，觸及5月初至今低點。法國10年期公債殖利率改寫今年高點紀錄，約3.19%，價格反向走低。

法國 馬克宏

延伸閱讀

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

拜登會馬克宏 打團結牌 提印太自由航行

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

歐洲議會席次未變 大國極右派紛崛起

相關新聞

輝達拆股首日 早盤股價震盪

輝達（Nvidia）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾百分之三，隨後跌幅收斂甚至翻紅，台積電ＡＤＲ則逆勢攀升百分之一...

輝達拆股首日 股價震盪

輝達（NVIDIA）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾3%，隨後跌幅收斂，甚至翻紅。台積電ADR則逆勢攀升2%。

歐洲議會右傾 股匯債重挫

歐洲議會選舉最新統計結果顯示，中間派雖仍取得最多席次，但民粹主義和極右派政黨大有斬獲，在法、德等國尤其明顯，法國總統馬克...

美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

美國聯準會（FED）的利率會議決策與5月通膨數據，都將在周三（12日）出爐，加上今（10）日是輝達（Nvidia）拆股後...

新金礦愈來愈難尋 要維持穩定產量將愈來愈難

世界黃金協會（WGC）表示，由於黃金礦脈已愈來愈難找到，要維持金礦開採產量穩定成長將愈來愈困難。

拆股在即！Nvidia成南韓散戶最夯股 今年來持股額增近2倍

輝達（Nvidia）以一拆十拆股上周五（7日）已生效，10日開始以新價格進行交易，而「仁來瘋」顯然不只席捲台灣，連南韓散...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。