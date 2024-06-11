輝達拆股首日 股價震盪

輝達（NVIDIA）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾3%，隨後跌幅收斂，甚至翻紅。台積電ADR則逆勢攀升2%。

輝達股票1拆10於7日盤後生效，10日為股票分割後的第一個交易日。部分策略師稱，輝達拆股後股價降低，是「一世代的機會」，預料散戶會大買，股價將出現震盪。另外，數位券商eToro的策略師賴德勒認為，拆股有望讓輝達擠下英特爾，成為道瓊指數的新成分股。

輝達10日早盤股價開低走低，一度跌3.2%，報117.01美元。大盤指數道瓊徘徊在平盤上下，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.4%，主要是投資人如今預期，美國聯準會（Fed）今年降息次數將減少。上周五（7日）公布的美國非農就業意外強勁，市場預估的9月降息機率，從先前的69%降至不到50%。投資人如今認為，今年可能只會降息一次，少於先前估計的兩次。

超微（AMD）重挫逾2%，摩根士丹利分析師認為，對AMD來說，AI的門檻仍舊太高，投資人緊抱輝達等大廠可能是較佳作法。