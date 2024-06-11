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Nokia秀「聲歷其境」新科技

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Nokia股價走勢
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諾基亞（Nokia）執行長倫德馬克（Pekka Lundmark）10日親自展示名為「沉浸式語音與音訊服務」（IVAS）的新技術，是一種讓使用者在通電話時有「身歷其境」感覺的科技，這項技術將把通話音源改善成3D立體音效，讓通話時的互動更加逼真。

路透報導，倫德馬克在1991年首次示範2G通訊的同一個房間內，進行這項最新示範，他表示：「我們已展示出語音通話的未來。」

目前的智慧手機通話，都是將所有音源壓縮成單一聲道，聽起來較為扁平且缺乏細節，但這項新科技將使通話音源變成立體聲，因此通話者將會感覺好像真的有人在現場與之對話。

諾基亞科技部門Nokia Technologies總裁盧坎德表示：「這將是自當今用於智慧手機和個人電腦的單聲道通訊音效問世以來，即時語音通話體驗的最大躍進。」

她說：「這項技術從現在開始將逐漸變成標準配備…因此網路供應商、晶片組製造商和手機製造商，可以開始將這項技術導入其產品中。」諾基亞這次使用一般的智慧手機和公開的5G網路進行這場示範。

Nokia Technologies音效研究主管霍帕尼埃米表示，除了人對人的身歷其境通話外，這項技術也可用於視訊會議，與會者的聲音將基於他們的空間位置區隔開來。

諾基亞表示，目前大部分的手機都至少有兩個麥克風，因此這項技術可透過即時傳送通話地點的空間特徵來實現。這項技術是即將到來的5G Advanced網路技術的一部分，預估再過幾年就會開始廣泛使用，諾基亞正以取得這項技術的授權機會為目標。

另一方面，AI可望會在今秋推出的蘋果新機上扮演重要角色。分析師普遍預測，新款的iPhone 16將搭載智慧終端（on-device AI）。鑑於蘋果近年來的銷量持續低迷，這款蘋果首支AI手機可望迎來一個非常有利的銷售環境。

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