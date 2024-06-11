快訊

耐震補強或危老重建 居住安全依然路迢迢

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

星國銀行加強審查富裕客戶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博資訊報導，花旗、星展等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，如今開始加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以免再度捲入非法資金流動的是非漩渦。

根據報導，知情人士透露，多家金融機構私人銀行部門也正接受額外培訓，加強部門員工辨識不法份子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。

彭博看到花旗集團給財管人員的訓練材料中提到，對於來自福建和廣東的客戶或潛在客戶，若不諳英語、但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯、或萬那杜的「金色」護照者，要加以留意。其他可疑交易，還包括自網路上找不到的香港企業客戶註記為「貸款還款」的大額轉帳。

新加坡金融業者正設法封堵漏洞。中國大陸的犯罪集團透過新加坡至少16家金融機構，洗白超過22.3億美元的網路博奕收入，暴露了星國本地和外國銀行及券商在過濾客戶的缺陷。

2023年8月洗錢案爆發後，新加坡政府成立跨部門委員會，檢討反洗錢制度，並在金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業加強防範措施。十名被告全都認罪，他們在新加坡16家金融機構有帳戶往來，帳戶存款和投資總額超過3.7億星元。

客戶 新加坡 洗錢

延伸閱讀

洗刷洗錢天堂汙名 新加坡多家銀行加強審核富裕客戶

世界先進星國合資設廠 土地、水電、人才…考驗大

33歲大陸女扮22歲香港學生在新加坡做陪遊 用假特區護照被捕入獄

人工智慧勢不可擋！桃市府、星國AI小組交流提2隱憂

相關新聞

避免選前貨幣政策轉向 FT：美英降息估落在大選後

英國金融時報（FT）報導，美、英央行考量是否降息之際，正逢兩國國內大選迫近，兩大央行都希望避免給市場感覺，他們降息是為了...

輝達拆股首日 早盤股價震盪

輝達（Nvidia）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾百分之三，隨後跌幅收斂甚至翻紅，台積電ＡＤＲ則逆勢攀升百分之一...

輝達拆股首日 股價震盪

輝達（NVIDIA）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度跌逾3%，隨後跌幅收斂，甚至翻紅。台積電ADR則逆勢攀升2%。

歐洲議會右傾 股匯債重挫

歐洲議會選舉最新統計結果顯示，中間派雖仍取得最多席次，但民粹主義和極右派政黨大有斬獲，在法、德等國尤其明顯，法國總統馬克...

礦脈難尋…黃金產量穩定成長 愈來愈難

世界黃金協會（WGC）表示，由於黃金礦脈已愈來愈難找到，要維持金礦開採產量穩定成長將愈來愈困難。

美房屋持有成本 四年增二成

在美國，擁有一棟房子必須付出的常態成本從2020年來已大增26%，原因是在高通膨時期，從稅費、保險費到電力等公用事業費用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。