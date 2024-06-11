星國銀行加強審查富裕客戶
彭博資訊報導，花旗、星展等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行，如今開始加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以免再度捲入非法資金流動的是非漩渦。
根據報導，知情人士透露，多家金融機構私人銀行部門也正接受額外培訓，加強部門員工辨識不法份子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。
彭博看到花旗集團給財管人員的訓練材料中提到，對於來自福建和廣東的客戶或潛在客戶，若不諳英語、但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯、或萬那杜的「金色」護照者，要加以留意。其他可疑交易，還包括自網路上找不到的香港企業客戶註記為「貸款還款」的大額轉帳。
新加坡金融業者正設法封堵漏洞。中國大陸的犯罪集團透過新加坡至少16家金融機構，洗白超過22.3億美元的網路博奕收入，暴露了星國本地和外國銀行及券商在過濾客戶的缺陷。
2023年8月洗錢案爆發後，新加坡政府成立跨部門委員會，檢討反洗錢制度，並在金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業加強防範措施。十名被告全都認罪，他們在新加坡16家金融機構有帳戶往來，帳戶存款和投資總額超過3.7億星元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言