僱用自閉症患者行業 變多

華爾街日報報導，人工智慧（AI）、網路安全等科技業者錄用自閉症患者的趨勢，正漸漸擴大到銀行、零售等其他行業。

微軟、思愛普（SAP）、Salesforce等科技巨人向來都有招募並留用非典型思維模式的員工計畫。如今，其他行業也開始認同這些自閉症和其他神經多樣性類型者所擁有的特殊技能。

在科技業，思維獨特者的比例偏高這個現象已相當普遍。馬斯克便曾公開表示，自己有亞斯伯格症候群。AI軟體公司Palantir Technologies執行長卡普（Alex Karp）上月也自稱是個「過動、外人不懂又有閱讀障礙的邊緣人」。他說：「只要你能夠交出成果，科技業對任何性格都非常寬容。」

越來越多企業發現，非典型的思維方式可以是一種資格，而非失能。專家也表示，有些自閉症工作者能夠在重複性的任務長時間工作，譬如為電腦視覺系統標記供AI訓練用的照片和影片。