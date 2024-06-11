美房屋持有成本 四年增二成

在美國，擁有一棟房子必須付出的常態成本從2020年來已大增26%，原因是在高通膨時期，從稅費、保險費到電力等公用事業費用，全面同步激增。

個人理財網站Bankrate的最新資料顯示，不含房貸費用，在美國光是擁有並維護一間一般獨棟屋的平均年支出，在3月時達到18,118美元（新台幣約58.7萬元）。

這項計算是基於房仲業者Redfin當月中位數銷售價格436,291美元的房屋所計算。

Bankrate分析師歐斯卓斯基表示：「看到要維護一棟房子需要如此多的成本，著實驚人。直到你擁有一棟房子，才知道你每個月和每年要花多少錢投入房子。」

在這份分析中，Bankrate計入了房屋稅、房屋保險、能源費用、網路與有線電視費用，以及以房價2%來估算修繕費用，最後這一項是許多屋主常會低估的成本。

Bankrate的研究結果發現，房屋維修費用占了房屋持有成本的很大一部分。在租稅水準較高的州，房屋稅費是擁屋成本的第二大項目。