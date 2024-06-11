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避免選前貨幣政策轉向 FT：美英降息估落在大選後

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，如果數據許可，聯準會（Fed）可能設法在11月之前都按兵不動。路透
彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，如果數據許可，聯準會（Fed）可能設法在11月之前都按兵不動。路透

英國金融時報（FT）報導，美、英央行考量是否降息之際，正逢兩國國內大選迫近，兩大央行都希望避免給市場感覺，他們降息是為了幫助現任政府，如此反而可能避免貨幣政策在選前就開始轉向。

報導引述前貨幣決策官員指出，對英格蘭銀行（BoE）來說情況尤其棘手，因為下一次利率政策會議就在7月4日大選之前的兩周。英國央行總裁貝利已表示，距離降息已經不遠了。

前英格蘭銀行貨幣政策委員會委員古德哈特（Charles Goodhart）說：「央行一點也不希望給人搞政治的印象，因此最簡單的做法就是什麼都不做。」他說，比選舉日晚一個月降息也未嘗不可。

西方國家央行為了遏止通膨飆高而將利率調升至多年來最高，如今多面臨著貨幣政策勢必得轉向的龐大壓力。加拿大銀行和歐洲央行（ECB）上周先後已宣布降息，率先寬鬆貨幣政策。

然而，聯準會（Fed）和英格蘭銀行尚在評估服務類通膨膠著的影響，因此在寬鬆貨幣的步調落後一步。

而在美國，Fed面臨比英國更長的選舉造勢歷程。儘管上周五的就業報告有超強表現，市場仍預期Fed會在9月降息，也就是在11月總統大選之前。但有人認為，決策者要在這時機降息恐怕有困難。

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長波森（Adam Posen）認為，Fed在9月之前不太可能降息，「如果數據許可的話，他們會設法在11月之前都按兵不動。」

康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，美國上周五公布的5月就業數字，幾乎可以確定7月降息已無望。

至於上周已先宣布降息的歐洲央行，有決策官員表示，下一次降息可以等夏季過後再考慮，因為歐元區通膨仍未被擊退，物價壓力仍虎視眈眈，隨時可能捲土重來。路透報導，ECB決策官員卡茲米爾（Peter Kazimir）10日在一篇部落格文章中寫道，「9月將是很關鍵的一個月」。

Fed 貨幣 通膨

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